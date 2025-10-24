Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da njegova zemlja intenzivno istražuje načine da zaobiđe američke sankcije uvedene ruskim naftnim kompanijama
Evo šta je poručio
ORBAN PLANIRA DA ZAOBIĐE AMERIČKE SANKCIJE: Posle Trampovog udara na ruske kompanije oglasio se premijer Mađarske
Slušaj vest
Orban je za državni radio Košut naglasio da je o toj temi razgovarao sa predstavnicima mađarske naftne i gasne kompanije MOL, preneo je Rojters.
Američki predsednik Donald Tramp u sredu je prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, usmerene na Lukoil i Rosnjeft.
Reaguj
Komentariši