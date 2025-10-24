Slušaj vest

„Preporuke Centralnog komiteta KP Kine za izradu 15. petogodišnjeg plana definišu glavne ciljeve ekonomskog i socijalnog razvoja, uglavnom u sedam oblasti“, izjavio je na konferenciji izvršni zamenik direktora Kancelarije Centralnog komiteta za finansijska i ekonomska pitanja Han Vensiju.

Prema Hanu, glavni ciljevi su postizanje značajnog napretka u visokokvalitetnom razvoju, značajno povećanje naučno-tehnološke autonomije i snage, novi proboji u daljem sveobuhvatnom produbljivanju reformi, značajan kulturni i etički napredak u celom društvu, dalje poboljšanje kvaliteta života, novi veliki koraci u promovisanju odličnog kineska inicijativa, kao i dalji napredak u jačanju sistema nacionalne bezbednosti.

„Predvodeći tim koji je radio na izradi dokumenta, kineski predsednik Si Đinping definisao je zajedničku viziju i pružao smernice tokom čitavog procesa“, rekao je Đijang Đinćuan, šef političkih istraživanja Centralnog komiteta KP Kine.

Đijang je visoko ocenio preporuke Centralnog komiteta KP Kine za izradu 15. petogodišnjeg plana ekonomskog i socijalnog razvoja, kao najvažniji rezultat plenarnog zasedanja Centralnog komiteta KP Kine.