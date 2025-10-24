Slušaj vest

Ukrajinske padobranske snage oslobodile su selo Kučeriv Jaru Donjeckoj oblasti, pri čemu su zarobili više od 50 ruskih vojnika i spasili civile koje su navodno držale ruske snage.

- Oslobođenje Kučeriv Jara predstavlja još jedan važan lokalni uspeh za ukrajinske snage na donjeckom ratištu, gde su se borbe poslednjih nedelja intenzivirale - piše Euromaidan Press.

Detalji operacije

Operaciju oslobađanja izveli su pripadnici 132. posebne izviđačke brigade vazdušno-jurišnih snaga na frontu kod Dobropilja. Posle kratkog izviđanja i niza preciznih udara, ukrajinske jedinice uspešno su probile ruske odbrambene linije i preuzele potpunu kontrolu nad naseljem.

Tokom akcije zarobljeno je više od 50 ruskih vojnika. Svi zarobljenici predati su nadležnim organima na dalje postupanje.

Spasavanje civila i presretnuta komanda

Prilikom čišćenja terena, ukrajinski vojnici otkrili su civile koji su bili zatočeni u podrumima. Odmah su evakuisani na sigurno pa im je pružena sva potrebna pomoć.

Prema svedočenju meštana, ruskim vojnicima je pre povlačenja bilo naređeno da "ne uzimaju civile žive". Ovu tvrdnju potvrdile su i presretnute komunikacije koje je objavila Služba bezbednosti Ukrajine.

Stanje na frontu

Sektor Dobropilja postao je jedno od najžešćih frontova od avgusta 2025. godine, kada su ruske snage napredovale petnaestak kilometara, ugrozivši pravce snabdevanja za Pokrovsk i Kostjantinivku.