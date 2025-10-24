Slušaj vest

Vong je rekao da se svet nalazi usred velike tranzicije koja bi mogla da traje deceniju.

- Nema sumnje da će biti haotična i nepredvidiva dok se Amerika povlači iz svoje uloge globalnog "bezbednjaka", ali ne postoji druga zemlja koja je sposobna ili voljna da popuni taj vakuum - rekao je.

Singapur, koji je uzleteo na krilima posleratne ere globalizacije i multilateralizma, ne može sebi priuštiti da "čeka da se stvari dogode ili da se nada da će stvari magično doći na svoje mesto", dodao je premijer. Naglasio je da se akcije moraju preduzeti sada "kako bi se izgradile nove trgovinske veze i održao zamah liberalizacije trgovine".

Lorens Vong Foto: Heng Sinith/AP

- Ne možemo to učiniti sami, ali ćemo to učiniti sa drugim zemljama istomišljenicima - rekao je Vong.

Njegovi komentari dolaze uoči dva važna okupljanja regionalnih lidera sledeće nedelje - samita Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Maleziji i foruma Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Južnoj Koreji, kojima će, kako se očekuje, prisustvovati i predsednik SAD Donald Tramp.

Uticaj Trampovih tarifa

Kao glavno trgovinsko središte, Singapur je jedna od zemalja koje su najviše izložene poremećajima u globalnoj trgovini izazvanim Trampovim tarifama ove godine. Dok je Singapur dobio relativno nisku tarifu od 10 procenata, većina njegovih suseda je pogođena sa 19 procenata, što ugrožava složene regionalne lance snabdevanja.

Vong je istakao nedavno pokrenuto Partnerstvo za budućnost investicija i trgovine, koje su osnovali Singapur, Ujedinjeni Arapski Emirati i Novi Zeland, kao primer udruživanja manjih zemalja radi promocije otvorene trgovine. Dodao je da postoji potencijal za trgovinski sporazum između EU i ASEAN-a. "Nalazimo se u svetu u kojem globalni sistem postaje sve zagušeniji. Ali želeli bismo da trgovinske arterije ostanu otvorene i možda stvorimo nove arterije", živopisno je objasnio.

"Kanarinac u rudniku uglja"

Premijer je insistirao da je potrebna nova multilateralna arhitektura jer agenda Trampove administracije "Amerika na prvom mestu" nije privremena pojava, već "odražava širu promenu u političkoj kulturi i samom društvu".

Opisujući singapursku ekonomiju kao "kanarinca u rudniku uglja", Vong je rekao da postoje znaci da preduzeća obuzdavaju investicije i zapošljavanje.

Foto: Alex Brandon/AP

- Pošto smo toliko otvoreni i izloženi spoljašnjem okruženju, prvi smo koji to osete kada spoljašnje okruženje počne da slabi - rekao je, dodajući da je usporavanje počelo da se oseća u drugoj polovini ove godine. Ekonomija grada-države porasla je za 2,9 procenata u trećem kvartalu, u odnosu na 4,5 procenata u prethodnom kvartalu.

Balansiranje SAD i Kine

Sposobnost Singapura da održava bliske odnose sa Kinom, svojim najvećim trgovinskim partnerom, i snažan bezbednosni savez sa SAD, našla se pod neviđenim pritiskom otkako je Tramp došao na vlast. Ipak, Vong veruje da Kina trenutno nije ni sposobna ni voljna da zameni SAD kao dominantnu silu.

- To je i dalje zemlja sa srednjim prihodima i mnogo domaćih izazova - rekao je. "Dakle, još uvek se ne pojavljuje novi globalni lider, a nalazimo se u ovom veoma nepredvidivom, haotičnom periodu tranzicije."

Vong je priznao da je teško ostati neutralan po pitanjima poput američke kontrole izvoza poluprovodnika u Kinu. ,

- Sa strane SAD, ono što smo uradili jeste da smo uspostavili robusne aranžmane kako bi američka vlada mogla da istraži kompanije od interesa za Singapur ako to žele - rekao je, napominjući da bi ponudio slične aranžmane i drugim zemljama.