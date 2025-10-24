HOROR SNIMAK SAOBRAĆAJNE NESREĆE NA AUTO-PUTU! Šleper "prošao" kroz kolonu vozila, IMA MRTVIH: Užas u Kaliforniji, vozio ga ILEGALAC (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
Tom prilikom poginule su tri osobe.
Snimak sa kamere navodno prikazuje Džašanprita Singa (21) kako se u sredu, vozeći crveni kamion na autoputu broj 10 udara u nekoliko automobila.
Crveni kamion je udario u nekoliko automobila u traci, razbijajući ih u paramparčad, pre nego što se zakucao u zadnji deo belog kamiona, pokazao je snimak.
Singovo vozilo, koje je izgledalo kao da se zapalilo, skrenulo je udesno i zaustavilo se nakon što je udarilo u drugi kamion pored puta.
Tri osobe su poginule u nesreći, a četiri su povređene i hospitalizovane sa lakšim i teškim povredama, saopštile su vlasti.
Sing je ilegalni imigrant iz Indije koji je ušao u SAD 2022. godine preko južne granice i "pušten" je pod administracijom predsednika Džoa Bajdena, prema Ministarstvu za unutrašnju bezbednost.
- Strašna je tragedija, tri nevine osobe su izgubile živote zbog nepromišljene politike otvorenih granica koja je omogućila da ilegalni stranac bude pušten u SAD i da vozi kamion na američkim autoputevima - rekla je pomoćnica sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Triša Meklaflin.
- Ova nesreća prati uznemirujući trend ilegalnih stranaca koji voze kamione i poluprikolice na američkim putevima.
Dve žrtve nesreće identifikovane su kao Klarens Nelson i njegova supruga Liza. Klarens je bio bivši pomoćni trener košarke u srednjoj školi Pomona, izvestio je KTLA.
Sing se trenutno nalazi u zatvoru bez prava na kauciju.
(Kurir.rs/New York Post)