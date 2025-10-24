Slušaj vest

Tom prilikom poginule su tri osobe.

Snimak sa kamere navodno prikazuje Džašanprita Singa (21) kako se u sredu, vozeći crveni kamion na autoputu broj 10 udara u nekoliko automobila.

Crveni kamion je udario u nekoliko automobila u traci, razbijajući ih u paramparčad, pre nego što se zakucao u zadnji deo belog kamiona, pokazao je snimak.

Singovo vozilo, koje je izgledalo kao da se zapalilo, skrenulo je udesno i zaustavilo se nakon što je udarilo u drugi kamion pored puta.

Tri osobe su poginule u nesreći, a četiri su povređene i hospitalizovane sa lakšim i teškim povredama, saopštile su vlasti.

Sing je ilegalni imigrant iz Indije koji je ušao u SAD 2022. godine preko južne granice i "pušten" je pod administracijom predsednika Džoa Bajdena, prema Ministarstvu za unutrašnju bezbednost.

Džašanprit Sing Foto: X/Bill Melugin

- Strašna je tragedija, tri nevine osobe su izgubile živote zbog nepromišljene politike otvorenih granica koja je omogućila da ilegalni stranac bude pušten u SAD i da vozi kamion na američkim autoputevima - rekla je pomoćnica sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Triša Meklaflin.

- Ova nesreća prati uznemirujući trend ilegalnih stranaca koji voze kamione i poluprikolice na američkim putevima.

Dve žrtve nesreće identifikovane su kao Klarens Nelson i njegova supruga Liza. Klarens je bio bivši pomoćni trener košarke u srednjoj školi Pomona, izvestio je KTLA.

Sing se trenutno nalazi u zatvoru bez prava na kauciju.