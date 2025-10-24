Slušaj vest

Policija sa posebnom pažnjom proučava svedočenje muškarca (24) koji je u ranim jutarnjim satima između subote i nedelje video šesnaestogodišnju devojku kako se ruši ispred kluba u ulici Dekeleon, u Gaziju, naselju u Atini.

Mladić, koji se prethodno sastao s jednom od devojaka iz društva preminule, izjavio je da su i ona i njene prijateljice konzumirale alkohol, ali da nije primetio da postoji neki poseban problem. Naveo je, međutim, da je maloletnica, praveći nagli pokret, udarila glavom u stakleni izlog. Nije video da se povredila, ali je odmah nakon toga izgubila svest.

Policajci iz stanice Omonija - gde je otac prijavio smrt svoje ćerke - već su uzeli prve izjave u okviru istrage kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je devojčica izgubila život. Jedna od tih izjava jeste i izjava mladića (24).

Iskaz 24-godišnjeg mladića

Mladić je, prema navodima, rekao da je u subotu uveče imao dogovor da izađe s društvom u Novi Smirni.

Oko 1:30 ujutru u nedelju, kako je rekao policiji, otišao je da se sastane s osamnaestogodišnjom prijateljicom koja je bila u društvu 16-godišnjakinje u klubu u ulici Dekeleon, u Gaziju.

Nedugo potom stigao je ispred kluba i, prema informacijama, pozvao 18-godišnjakinju telefonom da izađe napolje jer je unutra bilo mnogo ljudi.

Devojka je izašla zajedno s 16-godišnjakinjom i još jednom devojkom od 19 godina.

Prema opisu 24-godišnjaka, tri devojke su konzumirale alkohol, ali nije primetio da imaju problem s hodanjem.

Svi su zajedno otišli nekoliko metara dalje i seli ispred ulaza jedne zgrade.

Nakon rasprave koju su imale 16-godišnjakinja i 19-godišnjakinja, jer je starija želela da ide kući, maloletnica je, kako je rekao 24-godišnjak, naglo zabačila glavu unazad i udarila je u stakleni izlog.

On nije video da se devojka povredila, ali je odmah nakon toga izgubila svest i počela je da oj curi pena iz usta

Tada je pozvao hitnu pomoć, a prema njegovim rečima, jedan od spasilaca koji su stigli na lice mesta rekao mu je, kada je pitao kako je devojka, da joj je stanje kritično.

(Kurir.rs/Protothema.gr)

Ne propustitePlanetaU GRČKOJ PALO 37 LJUDI ZBOG PREVARA SA POLJOPRIVREDNIM SUBVENCIJAMA "Grčki FBI" uhapsio kriminalnu mrežu, koja je uzela 20 miliona evra
policija.jpg
PlanetaSIN ZADAVIO MAJKU PEŠKIROM! Smetalo mu što je menjala partnere: "Oduvek sam hteo da je ubijem"
Screenshot_7.jpg
PlanetaJAK ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Treslo se kod poznatog letovališta, osetio se i u Turskoj!
zemljotres ilustracija skala
PlanetaKRVAVI OBRAČUN ISPRED KLUBA U ATINI: Ubijen Bugarin, otkrivena pozadina ubistva
Patrola grčke policije