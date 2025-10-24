Slušaj vest

Policija sa posebnom pažnjom proučava svedočenje muškarca (24) koji je u ranim jutarnjim satima između subote i nedelje video šesnaestogodišnju devojku kako se ruši ispred kluba u ulici Dekeleon, u Gaziju, naselju u Atini.

Mladić, koji se prethodno sastao s jednom od devojaka iz društva preminule, izjavio je da su i ona i njene prijateljice konzumirale alkohol, ali da nije primetio da postoji neki poseban problem. Naveo je, međutim, da je maloletnica, praveći nagli pokret, udarila glavom u stakleni izlog. Nije video da se povredila, ali je odmah nakon toga izgubila svest.

Policajci iz stanice Omonija - gde je otac prijavio smrt svoje ćerke - već su uzeli prve izjave u okviru istrage kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je devojčica izgubila život. Jedna od tih izjava jeste i izjava mladića (24).

Iskaz 24-godišnjeg mladića

Mladić je, prema navodima, rekao da je u subotu uveče imao dogovor da izađe s društvom u Novi Smirni.

Oko 1:30 ujutru u nedelju, kako je rekao policiji, otišao je da se sastane s osamnaestogodišnjom prijateljicom koja je bila u društvu 16-godišnjakinje u klubu u ulici Dekeleon, u Gaziju.

Nedugo potom stigao je ispred kluba i, prema informacijama, pozvao 18-godišnjakinju telefonom da izađe napolje jer je unutra bilo mnogo ljudi.

Devojka je izašla zajedno s 16-godišnjakinjom i još jednom devojkom od 19 godina.

Prema opisu 24-godišnjaka, tri devojke su konzumirale alkohol, ali nije primetio da imaju problem s hodanjem.

Svi su zajedno otišli nekoliko metara dalje i seli ispred ulaza jedne zgrade.

Nakon rasprave koju su imale 16-godišnjakinja i 19-godišnjakinja, jer je starija želela da ide kući, maloletnica je, kako je rekao 24-godišnjak, naglo zabačila glavu unazad i udarila je u stakleni izlog.

On nije video da se devojka povredila, ali je odmah nakon toga izgubila svest i počela je da oj curi pena iz usta