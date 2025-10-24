Slušaj vest

Andreas Lajtner (26) i Maksimilijan Baumgartner (26)nestali su u septembru 2015. godine. Njihove porodice su se čitavu deceniju nadale da će biti pronađeni, ali nažalost slučaj je tragično završen.

Tokom vojne vežbe u jezeru Lipno, najvećem jezeru u Češkoj Republici, ronioci su u sredu pronašli uništeni automobil koji je nestao 2015. godine: metalik srebrni Sitroen BX sa registarskom tablicom "UU-883DP". Unutra su pronađeni ostaci dva tela.

Češka policija je tela odvezla u odeljenje za sudsku medicinu u Češkim Budejovicama. Obdukcija je obavljena u petak ujutru, rekli su iz austrijske državne policijske uprave.

Izvlačenje Sitroena iz jezera Foto: Policie ČR

- Rezultati će biti dostupni tokom sledeće nedelje. Ali pošto se radi o dva muška tela u istom vozilu u kojem su njih dvojica nestala, prirodno je verovatno da su to njih dvojica.

Uveče 11. septembra 2015. godine, Andreas Lajtner (26) nestao je sa najboljim prijateljem Maksimilijanom Baumgartnerom (26). Porodice su opisale da su bili bliski kao braća.

Andreas Lajtner i Maksimilijan Baumgartner Foto: Polizei Oberösterreich

Saobraćajna kamera snimila je automobil neposredno pre 3:00 ujutru u obližnjem Bad Leonfeldenu – na putu ka Češkoj. Posle toga: mučna tišina. Podaci sa Lajtnerovog mobilnog telefona pokazuju da su njih dvojica neuspešno pokušali da pozovu taksi neposredno pre toga. Navodno su želeli da izađu na zabavu u austrijsko-češkoj pograničnoj oblasti.

Otkriće tokom vojne vežbe

Potraga za njima dvojicom nastavljena je nedeljama, mesecima i godinama – čak i na samom jezeru Lipno, koje je dugačko 42 km i ima prosečnu dubinu od 6,5 metara. Ali uprkos helikopterima, psima tragačima i roniocima, u to vreme ništa nije pronađeno.

Sitroen pre nestanka Foto: Polizei Oberösterreich

Otkriće je čista slučajnost: nivo vode je trenutno najniži u poslednjih 30 godina, što je jedini razlog zašto je automobil uopšte pronađen.

Nesreća ili zločin?

Vodeći istražitelj Gotfrid Miterlener iz Kancelarije kriminalističke policije Gornje Austrije rekao je televizijskoj stanici ORF da se u ovom trenutku ne može isključiti mogućnost zločina. Međutim, podjednako lako je mogla biti i nesreća. Skeleti će morati biti pregledani kako bi se utvrdilo da li je bila primenjena sila i da li je u automobilu bilo dodatnog materijala koji je doprineo njegovom potonuću u jezero.