RAT SAMO ŠTO NIJE POČEO?!

Američke snage su poslale nekoliko strateških bombarodera B-1 "lanser"duž obale Venecueleu četvrtak, nešto više od nedelju dana nakon što je druga grupa američkih bombardera izvela sličan let u okviru vežbe kojom je simulirala napad, piše AP.

Uznemirenost zbog velike koncentracije američkih trupa na Karibima

Američka vojska je pojačala prisustvo trupa u Karipskom moru i vodama kod Venecuele, podstičući špekulacije da bi predsednik Donald Tramp eventualno pokušao da svrgne venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, koji se u SAD suočava s optužbama za narkoterorizam.

Od početka septembra, američke snage izvode i smrtonosne napade na plovila u vodama oko Venecuele za koja Tramp tvrdi da prevoze drogu, što dodatno pojačava napetost.

Detalji leta i vežbe

Prema podacima za praćenje letova, dva bombardera B-1 poletela su iz bazе Dajs u Teksasuu četvrtak i preletela Karibe do obale Venecuele. Zvaničnik Pentagona, koji je govorio pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti operacije, potvrdio je da je na Karibima obavljen trening B-1 bombardera. Bombarder B-1može nositi više bombi od bilo kog drugog aviona u američkom arsenalu.

Sličan let, ali sporijih bombardera B-52 Stratofortress, obavljen je u regionu prošle nedelje. U tim vežbama su učestvovali i F-35B borbeni avioni Mornaričkog korpusa - jedan eskadron trenutno je stacioniran u Portoriku- u onome što je Pentagon nazvao "demonstarcijom napada bombardera" na fotografijama objavljenim na internetu.

Trampova izjava i američka vojna moć u regionu

Na pitanje da li je misija B-1 bila pokušaj da se pojača vojni pritisak na Venecuelu, Tramp je odgovorio: "To nije tačno, ali nismo zadovoljni Venecuelom iz mnogo razloga. Droga je jedan od njih."

Američke snage na Karibima uključuju osam ratnih brodova, patrolne avione P-8, dronove MQ-9 Reaper i eskadron F-35 borbenih aviona. Takođe je potvrđeno prisustvo podmornice u vodama Južne Amerike.

Napadi na navodne narko-brodove i širi kontekst sukoba

Tramp je u sredu rekao da ima "zakonodavnu vlast" za izvođenje udara na brodove koji navodno prevoze drogu i sugerisao da slični udari mogu biti izvedeni i na kopnu.

Ministar rata SAD, Pit Hegsetsaopštio je u sredu da je vojska izvela deveti napad, pri čemu su poginule tri osobe u istočnom delu Tihog okeana. To je usledilo posle udara u utorak uveče, takođe u istočnom Pacifiku, kada su poginule dve osobe, a ukupan broj žrtava udara porastao je na najmanje 37.

Poslednjim udarima, kampanja Trampove administracije protiv trgovine drogom u Južnoj Americi, proširila se iz karipskih voda i na istočni Pacifik.

Poređenje sa ratom protiv terorizma

Hegset je direktno uporedio ovu kampanju sa ratom protiv terorizma koji su SAD proglasile posle napada 11. septembra 2001.godine.