BIZNISMEN SA BALKANA POGINUO U PADU AVIONA: Ovo je potencijalni uzrok nesreće
Mali avion koji je u četvrtak nestao sa radara srušio se usred šume u blizini mesta Bakani u Rumuniji.
Pilot, biznismen iz Sučave, pronađen je mrtav.
Spasilačke ekipe locirale su olupinu malog aviona koji je u četvrtak ujutru nestao sa radara, u šumi pored mesta Bakani. Na lice mesta stigli su vatrogasci i ekipa hitne pomoći.
Vlasti su utvrdile da je pilot, koji je bio sam u letelici, proglašen mrtvim.
Pilot je bio Joan Pavel, biznismen iz Sučave, poznat kao vlasnik kompanije Daily Caffe i osnivač Daily Group. Imao je planinsku kuću i vinograd u okrugu Vaslui, upravo u oblasti gde se avion srušio.
Muškarac je poleteo iz Sučave i trebalo je da sleti na privatni heliodrom koji se nalazi na ivici šume, u blizini njegove imovine.
Istraga u toku
U trenutku nestanka letelice, u tom području je vladala gusta magla, što je moglo da oteža manevre prilikom sletanja. Kontakt s pilotom izgubljen je ubrzo nakon što je avion nestao sa radara.
Policija i tužilaštvo su stigli na mesto nesreće kako bi utvrdili uzroke pada. Istraga treba da pokaže da li je do nesreće došlo zbog loših vremenskih uslova ili tehničkog kvara.
Prvi poziv za pomoć aktivirao je automatski sistem E-CALL, a zatim je usledio i poziv predstavnika kompanije kojoj je avion pripadao. Odmah su poslate spasilačke ekipe, koje su nakon pretrage pronašle avion i telo pilota. Istraga je i dalje u toku, a istražitelji pokušavaju da precizno utvrde uzrok nesreće.
