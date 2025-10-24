Slušaj vest

Mali avion koji je u četvrtak nestao sa radara srušio se usred šume u blizini mesta Bakani u Rumuniji.

Pilot, biznismen iz Sučave, pronađen je mrtav.

Spasilačke ekipe locirale su olupinu malog aviona koji je u četvrtak ujutru nestao sa radara, u šumi pored mesta Bakani. Na lice mesta stigli su vatrogasci i ekipa hitne pomoći.

Vlasti su utvrdile da je pilot, koji je bio sam u letelici, proglašen mrtvim.

Pilot je bio Joan Pavel, biznismen iz Sučave, poznat kao vlasnik kompanije Daily Caffe i osnivač Daily Group. Imao je planinsku kuću i vinograd u okrugu Vaslui, upravo u oblasti gde se avion srušio.

Muškarac je poleteo iz Sučave i trebalo je da sleti na privatni heliodrom koji se nalazi na ivici šume, u blizini njegove imovine.

Istraga u toku

U trenutku nestanka letelice, u tom području je vladala gusta magla, što je moglo da oteža manevre prilikom sletanja. Kontakt s pilotom izgubljen je ubrzo nakon što je avion nestao sa radara.

Policija i tužilaštvo su stigli na mesto nesreće kako bi utvrdili uzroke pada. Istraga treba da pokaže da li je do nesreće došlo zbog loših vremenskih uslova ili tehničkog kvara.