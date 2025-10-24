Slušaj vest

Mali avion koji je u četvrtak nestao sa radara srušio se usred šume u blizini mesta Bakani u Rumuniji.

Pilot, biznismen iz Sučave, pronađen je mrtav.

Spasilačke ekipe locirale su olupinu malog aviona koji je u četvrtak ujutru nestao sa radara, u šumi pored mesta Bakani. Na lice mesta stigli su vatrogasci i ekipa hitne pomoći.

Vlasti su utvrdile da je pilot, koji je bio sam u letelici, proglašen mrtvim.

Pilot je bio Joan Pavel, biznismen iz Sučave, poznat kao vlasnik kompanije Daily Caffe i osnivač Daily Group. Imao je planinsku kuću i vinograd u okrugu Vaslui, upravo u oblasti gde se avion srušio.

Muškarac je poleteo iz Sučave i trebalo je da sleti na privatni heliodrom koji se nalazi na ivici šume, u blizini njegove imovine.

Istraga u toku

U trenutku nestanka letelice, u tom području je vladala gusta magla, što je moglo da oteža manevre prilikom sletanja. Kontakt s pilotom izgubljen je ubrzo nakon što je avion nestao sa radara.

Policija i tužilaštvo su stigli na mesto nesreće kako bi utvrdili uzroke pada. Istraga treba da pokaže da li je do nesreće došlo zbog loših vremenskih uslova ili tehničkog kvara.

Prvi poziv za pomoć aktivirao je automatski sistem E-CALL, a zatim je usledio i poziv predstavnika kompanije kojoj je avion pripadao. Odmah su poslate spasilačke ekipe, koje su nakon pretrage pronašle avion i telo pilota. Istraga je i dalje u toku, a istražitelji pokušavaju da precizno utvrde uzrok nesreće.

(Kurir.rs/Observatornews.ro)

Ne propustitePlanetaTATA ĐORĐE OČAJAN, SRUŠIO MU SE SVET! Lekari mu ćerku (12) isključili sa aparata bez dozvole roditelja - SKANDAL KAKAV SE NE PAMTI
Alisa 1.jpg
PlanetaMISTERIOZNE SMRTI U RUMUNIJI Mladić i devojka pronađeni mrtvi, pored njih elektrošoker, a na tellima - prostrelne rane!
shutterstock-2254444165.jpg
PlanetaMUŠKARAC POKUŠAO AUTOMOBILOM DA ULETI U RUSKU AMBASADU U BUKUREŠTU Pokušao da pobegne, blokirala ga vozila hitne pomoći! (VIDEO)
Rumunija
PlanetaMUŠKARAC PRONAĐEN OBEŠEN, A ŽENA MRTVA U BUNARU: Našao ga je zet i odmah obavestio policiju
22.jpg