Najavila je i rešavanje problema stranih radnika u zemlji

Japanska premijerka Sanae Takaiči, u svom prvom velikom govoru o državnoj politici u petak, obećala je da će dodatno ubrzati vojno jačanje i povećanje budžeta za odbranu, kao i da će ranije završiti ažuriranje nacionalne bezbednosne strategije, usled rastućih tenzija sa Kinom, Severnom Korejom i Rusijom, piše AP.

Takaiči je u utorak preuzela dužnost kao prva žena na čelu japanske vlade, čime je okončan višemesečni politički vakuum izazvan unutrašnjim sukobima u njenoj stranci posle izbornih poraza koji su doveli do gubitka većine u oba doma parlamenta.

Cilj: 2 odsto BDP-a za odbranu do marta

Premijerka je najavila da će Japandostići cilj od 2% BDP-a za vojnu potrošnju već do marta, tri godine ranije nego što je prvobitno planirano. Takođe je obećala da će revidirana bezbednosna strategija biti spremna do kraja 2026. godine.

- Slobodan, otvoren i stabilan međunarodni poredak na koji smo navikli sada je ozbiljno poljuljan usled istorijskih promena u rasporedu moći i rastuće geopolitičke konkurencije - rekla je Takaiči u govoru pred parlamentom.

- U regionu oko Japana, vojne aktivnosti i postupci suseda - Kine, Severne Koreje i Rusije - izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Japan mora proaktivno da jača svoje odbrambene sposobnosti - istakla je.

Sastanak sa Donaldom Trampom

Njen govor dolazi nekoliko dana uoči posete američkog predsednika Donalda Trampa (27–29. oktobar) Tokiju, gde će se od nje očekivati da prihvati nove zahteve za povećanje vojne potrošnje i kupovinu američkog oružja.

Takaiči je rekla da planira da sa Trampom razgovara o daljem jačanju japansko-američkog saveza i da izgradi lični odnos poverenja.

Istovremeno je naglasila da Japan želi konstruktivne i stabilne odnose sa Kinom, iako postoje "bezbednosne brige" između dve zemlje.

Kritike zbog nacionalističkih stavova

Takaiči je poznata po nacionalističkoj politici i kontroverznim stavovima o ratnoj prošlosti Japana, uključujući i redovne posete hramu Jasukuni, što mnoge azijske zemlje - posebno Kina i Južna Koreja - doživljavaju kao nedostatak kajanja zbog zločina iz doba japanskog kolonijalizma. Stručnjaci upozoravaju da bi to moglo da pogorša odnose Tokija i Pekinga.

Planirane reforme i unutrašnji izazovi

Nova bezbednosna strategija mogla bi da obuhvati: aktivniju vojnu ulogu japanskih snaga, dalje popuštanje ograničenja na izvoz oružja i dodatno povećanje vojnog budžeta.

Takaiči, međutim, nije objasnila na koji način planira da finansira te promene. Kako vodi manjinsku vladu, biće joj potrebna saradnja opozicije da sprovede planirane politike. Kod kuće se suočava sa rastom cena, stagnacijom plata i potrebom da vrati podršku konzervativnih birača.

Pomak udesno i pitanje stranih radnika

Nova koalicija između Liberalno-demokratske partije i desničarske partije Japan Innovation izazvala je zabrinutost zbog daljeg pomaka Japana udesno.

Takaiči je istakla da Japanu jesu potrebni strani radnici zbog nedostatka radne snage i starenja stanovništva, ali da će biti prihvaćeni samo oni koji poštuju zakone i pravila.

- Istina je da nezakonite aktivnosti nekih stranaca izazivaju osećaj nelagode i nepravde među Japancima. Vlada će odlučno reagovati na te pojave. To nije ksenofobija - rekla je ona.

Ministarka za ekonomsku bezbednost, Kimi Onoda, dobila je zadatak da pojača regulacije o strancima u Japanu, uključujući i moguće ograničenje kupovine zemljišta od strane stranih državljana, među kojima ima mnogo Kineza.