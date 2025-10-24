Slušaj vest

Na grčkom ostrvuParos snažno olujno nevreme poremetilo je boravak turista i otežalo im kretanje.

Zbog obilnih kiša i jakog vetra, putnici su se teško probijali do brodova, a ni kišobrani ni kabanice nisu im mnogo pomogli.

Obilna kiša padala je samo 15 minuta, ali je napravila mnogo problema.

Prema prognozama, narednih dana vreme će se stabilizovati, uz povremeno naoblačenje i najnižu temperaturu od 17 stepeni u četvrtak.

(Kurir.rs/Parapolitika.gr)

