Nevreme na grčkom ostrvu Paros.
HAOS NA POZNATOM GRČKOM OSTRVU: Nevreme ruši sve pred sobom, turisti u panici beže! Pogledajte strašne scene (VIDEO)
Na grčkom ostrvuParos snažno olujno nevreme poremetilo je boravak turista i otežalo im kretanje.
Zbog obilnih kiša i jakog vetra, putnici su se teško probijali do brodova, a ni kišobrani ni kabanice nisu im mnogo pomogli.
Obilna kiša padala je samo 15 minuta, ali je napravila mnogo problema.
Prema prognozama, narednih dana vreme će se stabilizovati, uz povremeno naoblačenje i najnižu temperaturu od 17 stepeni u četvrtak.
(Kurir.rs/Parapolitika.gr)
