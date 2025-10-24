Slušaj vest

Ukrajinska gerilska grupa "Ateš" tvrdi da ruski 506. motorizovani puk formira ženske jurišne čete na pokrovskom frontu i da se žene koriste i kao "ubačeni elementi", što prema navodima grupe, pokazuje ozbiljan nedostatak ljudstva i očaj Kremlja, navodi se u njihovom izveštaju od 24. oktobra, prenosi United24media.

Žene u borbama umesto plaćenika

Prema porukama ubačenih agenata "Ateš" koji deluju unutar 506. puka, komanda ovog puka je počela da regrutuje ili naređuje ženama da se priključe jurišnim jedinicama na prvoj liniji fronta, kako bi se nadoknadili teški gubici među vojnicima ugovorcima i plaćenicima.

"Spremni da pošalju bilo koga u smrt"

Gerilci tvrde da ovaj potez pokazuje kako je Moskva "spremna da pošalje bilo koga na klanicu", dodajući da se žene obučavaju i za tajne zadatke iza ukrajinskih linija.

"Ateš" navodi da su neke žene u jurišnim formacijama dobile uputstva da, ako napad propadne, obuku civilnu odeću i pomešaju se s lokalnim stanovništvom, kako bi vršile izviđanje i slale izveštaje o kretanju ukrajinskih trupa ruskim komandantima.

"Za njih nema povratka"

U saopštenju se dodaje da su uslovi za ove žene izuzetno teški.

- Za njih nema povratka. Njihovi životi zavise isključivo od "milosti" njihovih komandanata - stoji u saopštenju "Ateša".

Poziv ženama da ne slede "kriminalna naređenja"

"Ateš" ističe da njegovi izvori iznutra i dalje šalju informacije o kretanju trupa, lokacijama opreme i pripremama za nove napade 506. puka.

U direktnom apelu, gerilska grupa je pozvala pripadnike puka, naročito žene, da ne slede "kriminalna naređenja", poručivši da su njihovi životi važniji od ciničnih planova komande.

