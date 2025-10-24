(UZNEMIRUJUĆE) SAFARI NA LJUDE! Ukrajinski Azov objavio snimak kako Rusi love ukrajinske farmere! (FOTO/VIDEO)
Ukrajinska vojska je 23. oktobra objavila snimak za koji tvrdi da prikazuje ruski FPV (first-person-view) dron koji "lovi ukrajinske farmere" u Donjeckoj oblasti.
Snimak je objavila 12. brigada Azovana svojoj Fejsbuk stranici, a na njemu se navodno vidi najmanje četvoro ljudi koji beže preko polja, ostavljajući poljoprivredne mašine iza sebe dok dron kruži iznad njih.
"Lov na civile - praksa ruskih operatera dronova"
- Presretnuti snimak neprijateljskog FPV drona pokazuje kako ruski operateri idu u "safari" na farmere - navodi se u objavi.
Pojam "safari" odnosi se na dobro dokumentovanu praksu ruskih trupa koje napadaju civile pomoću FPV dronova u ukrajinskim gradovima, naročito u Hersonu.
Na kraju snimka vidi se kako dron udara u vozilo nalik džipu, što ukazuje da je dron namerno usmeren ka civilnom cilju.
"Još jedan ratni zločin"
- Ovo je još jedan ratni zločin u dugom nizu desetina hiljada kršenja pravila i običaja ratovanja od strane okupatora - navodi se u saopštenju brigade Azov.
Ubijeni civili u selu Zvanivka
Izveštaji o ratnim zločinima ruske vojske u Ukrajini i dalje stižu gotovo svakodnevno, piše Kijev independent. Tužilaštvo Donjecke oblasti je 23. oktobra saopštilo da su ruski vojnici ubili najmanje četiri civila koji su se skrivali u podrumima u selu Zvanivka.
Incident se dogodio 20. oktobra, kada su ruske trupe ušle u selo pokušavajući da dobiju informacije o ukrajinskim položajima.
Porodica napadnuta u podrumu
Vojnici su ušli u podrum u kojem su se skrivali muškarac (62), njegova supruga (57) i njihov odrasli sin. Pošto nisu dobili informacije, napustili su podrum, ali se jedan od vojnika vratio i otvorio vatru - ubio je oca i sina, a majku teško ranio.
Njihov mlađi sin (30) krio se u podrumu komšije. Kada je majka kasnije pošla da ga pronađe, zatekla ga je mrtvog, zajedno s telom žene (62) iz komšiluka.
Preživela uspela da prijavi zločin
Iako je bila ranjena u vilicu, žena je uspela da potraži pomoć i prijavi zločin, koji ukrajinske vlasti tretiraju kao ratni zločin Ruske Federacije, piše Kijev independent.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)