Ukrajinska vojska je 23. oktobra objavila snimak za koji tvrdi da prikazuje ruski FPV (first-person-view) dron koji "lovi ukrajinske farmere" u Donjeckoj oblasti.

Snimak je objavila 12. brigada Azovana svojoj Fejsbuk stranici, a na njemu se navodno vidi najmanje četvoro ljudi koji beže preko polja, ostavljajući poljoprivredne mašine iza sebe dok dron kruži iznad njih.

"Lov na civile - praksa ruskih operatera dronova"

- Presretnuti snimak neprijateljskog FPV drona pokazuje kako ruski operateri idu u "safari" na farmere - navodi se u objavi.

Pojam "safari" odnosi se na dobro dokumentovanu praksu ruskih trupa koje napadaju civile pomoću FPV dronova u ukrajinskim gradovima, naročito u Hersonu.

Na kraju snimka vidi se kako dron udara u vozilo nalik džipu, što ukazuje da je dron namerno usmeren ka civilnom cilju.

"Još jedan ratni zločin"

- Ovo je još jedan ratni zločin u dugom nizu desetina hiljada kršenja pravila i običaja ratovanja od strane okupatora - navodi se u saopštenju brigade Azov.

Ubijeni civili u selu Zvanivka

Izveštaji o ratnim zločinima ruske vojske u Ukrajini i dalje stižu gotovo svakodnevno, piše Kijev independent. Tužilaštvo Donjecke oblasti je 23. oktobra saopštilo da su ruski vojnici ubili najmanje četiri civila koji su se skrivali u podrumima u selu Zvanivka.

Incident se dogodio 20. oktobra, kada su ruske trupe ušle u selo pokušavajući da dobiju informacije o ukrajinskim položajima.

Porodica napadnuta u podrumu

Vojnici su ušli u podrum u kojem su se skrivali muškarac (62), njegova supruga (57) i njihov odrasli sin. Pošto nisu dobili informacije, napustili su podrum, ali se jedan od vojnika vratio i otvorio vatru - ubio je oca i sina, a majku teško ranio.

Njihov mlađi sin (30) krio se u podrumu komšije. Kada je majka kasnije pošla da ga pronađe, zatekla ga je mrtvog, zajedno s telom žene (62) iz komšiluka.

Preživela uspela da prijavi zločin