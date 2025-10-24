Slušaj vest

Tela troje ubijenih ukrajinskih civila leže na ulici - muškarac u lokvi krvi, žena pored bicikla i treća žrtva sklupčana između železničkih šina.

Prema saopštenju 7. korpusa ukrajinskih vazdušno-desantnih snaga, mala ruska grupa „prekršila je međunarodno humanitarno pravo i ubila nekoliko civila“ nakon što se infiltrirala u centar grada. Žrtve, obučene u svakodnevnu odeću, pronađene su u ulici Mostova, blizu železničke stanice, na samo dva i po kilometra od ruskih položaja. Ukrajinski vojnici kažu da su se ruski infiltratori krili u stanici.

Haos iza neprijateljskih linija

Tačne okolnosti ubistava su još uvek nejasne. U sadašnjoj fazi rata, male grupe od tri do četiri infiltratora uspevaju da probiju porozne linije fronta dok dronovi drže ukrajinske branioce u njihovim rovovima. Njihov cilj je da poseju haos iza neprijateljskih linija, ubijajući koga god mogu pre nego što i sami budu eliminisani, što je najčešći ishod.

Snimci drona deljeni na Telegramu prikazuju samo posledice napada, sa telima razbacanim na udaljenosti od oko stotinu metara. Na snimku se takođe vidi jedna preživela žena, pogođena u noge, kako se naslonila na travnatu ivicu puta.

Trenutak hrabrosti usred užasa

Ukrajinski dron je potom zabeležio trenutak hrabrosti: mladić prilazi ranjenoj ženi, uzima je u naručje i nosi je niz ulicu na sigurno, zastajući samo jednom da je čvršće stisne.

„Neka ga Bog blagoslovi za hrabrost“, napisao je Denis Hristov, ukrajinski volonter koji je podelio video, tražeći pomoć u identifikaciji heroja.

Ubrzo je stigao odgovor da je to Oleksi Tanasijčuk, lokalni rudar. Prema rečima Hristova, ranjena žena ostaje u Pokrovsku jer su evakuacije postale previše opasne za bilo koga osim za vojsku. „Nijedan transport ne može da stigne tamo zbog velikog broja neprijateljskih FPV dronova“, objasnio je.

Optužbe za ratne zločine

"Snimak apsolutno prikazuje ratni zločin", rekao je „Navigator“, dnačelnik štaba „Štrela Dovbuša“, bataljona dronova u 68. pešadijskoj brigadi. „Nažalost, ovo je svakodnevna pojava. Oni to rade ne samo u Pokrovskom, već i u Selidovu i Novoselivki.“

Navigator tvrdi da, za razliku od ukrajinskih snaga koje ne napadaju metu bez potvrde, ruski infiltratori ubijaju bez razlike u misijama koje su praktično samoubilačke. „Ušunjaju se, ponekad prerušeni u civile. Čak i ako vidite muškarca srednjih godina kako vozi bicikl, nikada ne znate da li je neprijatelj ili meštanin.“ Ruski vojnici koji su počinili ubistva kasnije su pronađeni i eliminisani na železničkoj stanici, potvrdio je 7. korpus.

Bitka za Pokrovsk se zaoštrava

Vlasti su apelovale na preostale civile da se ne kreću po gradu osim ako nije apsolutno neophodno. „Neprijatelj želi da proširi 'sivu zonu' oko Pokrovska. Osvajači pokušavaju da prodru u grad iz nekoliko pravaca.“ Iako ukrajinska vojska uspešno brani grad više od godinu dana, strahovi su porasli poslednjih nedelja zbog povećanih ruskih napada na linije snabdevanja .

U nedelji od 13. do 19. oktobra, Moskva je bacila 372 navođene bombe na ukrajinsku logistiku, što je povećanje od 70 odsto. Grad, koji je nekada imao 60.000 stanovnika, sada ima samo nekoliko stotina ljudi. Hristov se plaši da će grad uskoro pasti. „Setite se ovog puta smrti“, rekao je, „kada vidite video snimke radosnih lica stanovnika Pokrovska koji hvale ruske oslobodioce“.