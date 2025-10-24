KRVAV DAN U ODESI: Rusija testira novo oružje nad civilima (FOTO/VIDEO)
Regionalna administracija Odese saopštila je da je Rusija prvi put upotrebila vođene vazdušne bombe (KAB) protiv civilne infrastrukture u Odeskom regionu, 24. oktobra, tokom dnevnog vazdušnog napada.
„Tokom današnjeg vazdušnog napada, ruska vojska je prvi put iskoristila vođene vazdušne bombe protiv civilne infrastrukture u našem regionu. Ovo predstavlja novu, ozbiljnu pretnju za oblast Odese“, rekao je regionalni načelnik Oleh Kiper, pozivajući stanovnike da poštuju upozorenja o vazdušnim napadima:
„Molim vas, ne ignorišite sirene za vazdušnu opasnost. Vaš život je najvredniji. Verujte u Oružane snage Ukrajine.“
Prema prvim podacima, nekoliko bombi je lansirano prema obalnom području koje se proteže od Pivdenjija do Čornomorska, kao i u pravcu Očakiva, a najmanje četiri KAB bombe zabeležene su od strane otvorenih izvora tokom uzbune.
Lokalni izveštaji navode da su, prema jednom regionalnom kanalu za praćenje, dve bombe mogle biti tipa UMPB-5, dugog dometa - iako vojska to u trenutku objave nije zvanično potvrdila.
Ukrajinski mediji prenose Kiperovo upozorenje i ističu da je Odesa i ranije bila meta raketnih i dron napada od 2022. godine, ali da upotreba KAB bombi protiv civilnih ciljeva predstavlja eskalaciju ruske vazdušne kampanje.
„Takvi udari predstavljaju ogromnu opasnost za ljude i mogu izazvati značajna razaranja“, rekao je Kiper.
Ranije je objavljeno da su ruske snage počele da koriste modernizovanu verziju bombe UMPB-5R, opremljenu malim kineskim turbo-mlaznim motorom, koji joj omogućava veći domet i sposobnost da pogađa ciljeve u regionima kao što su Poltava i Harkov.
(Kurir.rs/United24media)