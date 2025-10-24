Slušaj vest

Regionalna administracija Odese saopštila je da je Rusija prvi put upotrebila vođene vazdušne bombe (KAB) protiv civilne infrastrukture u Odeskom regionu, 24. oktobra, tokom dnevnog vazdušnog napada.

„Tokom današnjeg vazdušnog napada, ruska vojska je prvi put iskoristila vođene vazdušne bombe protiv civilne infrastrukture u našem regionu. Ovo predstavlja novu, ozbiljnu pretnju za oblast Odese“, rekao je regionalni načelnik Oleh Kiper, pozivajući stanovnike da poštuju upozorenja o vazdušnim napadima:

„Molim vas, ne ignorišite sirene za vazdušnu opasnost. Vaš život je najvredniji. Verujte u Oružane snage Ukrajine.“

Prema prvim podacima, nekoliko bombi je lansirano prema obalnom području koje se proteže od Pivdenjija do Čornomorska, kao i u pravcu Očakiva, a najmanje četiri KAB bombe zabeležene su od strane otvorenih izvora tokom uzbune.

Lokalni izveštaji navode da su, prema jednom regionalnom kanalu za praćenje, dve bombe mogle biti tipa UMPB-5, dugog dometa - iako vojska to u trenutku objave nije zvanično potvrdila.

Ukrajinski mediji prenose Kiperovo upozorenje i ističu da je Odesa i ranije bila meta raketnih i dron napada od 2022. godine, ali da upotreba KAB bombi protiv civilnih ciljeva predstavlja eskalaciju ruske vazdušne kampanje.

„Takvi udari predstavljaju ogromnu opasnost za ljude i mogu izazvati značajna razaranja“, rekao je Kiper.