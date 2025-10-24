(UZNEMIRUJUĆE) SAV UŽAS PAKLA U UKRAJINI VIDI SE NA OVOM SNIMKU: Evo gde padaju ruske rakete, ima mrtvih, granata pogodila tinejdžera! (FOTO/VIDEO)
Pogođena je industrijska zona i najmanje šest ljudi je povređeno, prema rečima gradonačelnika Harkova Igora Terehova.
Na jugu su ruske snage napale Hersonartiljerijom i dronovima, ubivši tri i ranivši 21 osobu, prema podacima ukrajinske Državne službe za vanredne situacije.
Tokom ruskog napada na grad Herson, ruska granata je pogodila kuću u kojoj se u trenutku udara nalazio šesnaestogodišnji dečak. Tinejdžer je preživeo napad, ali je povređen i prebačen u bolnicu, ali mu život nije u opasnosti.
„Jutros je tinejdžer primljen sa povredom od eksplozije, potresom mozga i površinskim ranama glave i trupa“, rekla je Ina Holodnjak, direktorka Dečje bolnice u Hersonskoj oblasti.
Dečak je rekao da je „kasetna bomba uletela u njegovu sobu".
"Sklapao sam sofu. Prvi udar je pogodio moju sobu. Eksplozija je došla sa desne strane“, rekao je povređeni deča.
Dve žene su poginule u ruskom napadu na hersonski okrug Korabelni. Ukupno 14 ljudi je povređeno, uključujući i jednog spašenog tinejdžera.
Ruske snage napale su naselje u Hersonu višecevnim raketnim bacačem Grad, ubivši šeficu filijale Ukrposta, ukrajinske poštanske službe. Igor Smiljanski , izvršni direktor Ukrposta, rekao je da je zaposlena ubijena na putu do posla. Iza nje su ostali sin i muž.
Snimci na društvenim mrežama prikazuju nasumične ruske napade na očigledno stambeno naselje Hersona.
(Kurir.rs/Ukrainska pravda/Kyiv Independent)