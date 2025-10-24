Slušaj vest

Pogođena je industrijska zona i najmanje šest ljudi je povređeno, prema rečima gradonačelnika Harkova Igora Terehova.

Na jugu su ruske snage napale Hersonartiljerijom i dronovima, ubivši tri i ranivši 21 osobu, prema podacima ukrajinske Državne službe za vanredne situacije.

Tokom ruskog napada na grad Herson, ruska granata je pogodila kuću u kojoj se u trenutku udara nalazio šesnaestogodišnji dečak. Tinejdžer je preživeo napad, ali je povređen i prebačen u bolnicu, ali mu život nije u opasnosti.

„Jutros je tinejdžer primljen sa povredom od eksplozije, potresom mozga i površinskim ranama glave i trupa“, rekla je Ina Holodnjak, direktorka Dečje bolnice u Hersonskoj oblasti.

Dečak je rekao da je „kasetna bomba uletela u njegovu sobu".

"Sklapao sam sofu. Prvi udar je pogodio moju sobu. Eksplozija je došla sa desne strane“, rekao je povređeni deča.

Dve žene su poginule u ruskom napadu na hersonski okrug Korabelni. Ukupno 14 ljudi je povređeno, uključujući i jednog spašenog tinejdžera.

Ruske snage napale su naselje u Hersonu višecevnim raketnim bacačem Grad, ubivši šeficu filijale Ukrposta, ukrajinske poštanske službe. Igor Smiljanski , izvršni direktor Ukrposta, rekao je da je zaposlena ubijena na putu do posla. Iza nje su ostali sin i muž.