Slušaj vest

Britanka Lindzi Sandiford (69) osuđena na smrt zbog šverca droge biće puštena iz jednog od najozloglašenijih zatvora u Indoneziji i vraćena u Veliku Britaniju, čime će se okončati 12 godina agonije za njenu porodicu.

Izvor iz indonežanske vlade rekao je agenciji AFP da je postignut sporazum sa britanskom vladom.

„Praktični sporazum je potpisan. Transfer će se obaviti odmah nakon što se dogovore tehnički detalji“, rekao je izvor.

Sandiford, poreklom iz Tejsajda, uhapšena je na aerodromu na Baliju 2012. godine nakon što su carinici otkrili pošiljku kokaina vrednu oko 1,8 miliona evra sakrivenu u tajnom odeljku njenog kofera dok je stizala iz Tajlanda. Sledeće godine je osuđena na smrt.

Lindzi je tvrdila da ju je britanska banda primorala da švercuje drogu iz Tajlanda na Bali pod pretnjom da će ubiti jednog od njena dva sina ako ne sarađuje. Indonezija ima neke od najstrožih zakona o drogama na svetu, a tokom godina nekoliko stranih državljana je pogubljeno zbog krivičnih dela povezanih sa drogom.

Nemilosrdni zakoni Indonezije

Lindzi je bila zatvorena u zatvoru Kerobokan, jednom od najgorih u Indoneziji, koji sada smešta oko hiljadu zatvorenika više od 357 koliko je bio projektovan kada je izgrađen 1979. godine.

1/5 Vidi galeriju Lindzi Sandiford Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP / Profimedia

ABC njuz je 2017. godine izvestio da skoro 80 ​​odsto zatvorenika Kerobokana služi kazne za krivična dela povezana sa drogom.

Bekstva i neredi iza rešetaka

Zatvor je bio poprište brojnih, ponekad smrtonosnih, nereda u poslednjoj deceniji. Njujork tajms je izvestio da je osoblje primalo mito od bogatijih zatvorenika kako bi im omogućilo pristup drogama, pa čak i da im dozvoli da izlaze napolje. Iako je to zatvor sa maksimalnim obezbeđenjem, dešavala su se bekstva. Jedan značajan slučaj iz 2017. godine bio je kada su četiri strana zatvorenika pobegla kopajući tunel od 15 metara ispod zatvorskih zidina iz otvorenog dvorišta. Još jedno veliko bekstvo dogodilo se 1999. godine, kada su zatvorenici zapalili dušeke i savladali čuvare koji su pokušavali da ugase požar. Tada je pobeglo skoro 300 zatvorenika.

Poslednja žalba odbijena

Sandiford je podnela žalbu za smanjenje kazne, ali je žalba odbijena, što je uobičajen ishod u slučajevima povezanim sa drogom u Indoneziji.

Lindzi je u zatvoru bila poznata kao „baka“. Iako je navodno gubila nadu da će ikada povratiti slobodu, sada se sprema da se vrati svojoj porodici, a ranije ove godine imala je priliku da zagrli svoje unuke prvi put posle decenije kada su je posetili u jugoistočnoj Aziji.

Godine 2015, činilo se da se njeno vreme u zatvoru bliži kraju, kada je napisala dirljivo pismo za list „Mejl on Sandej“:

„Moje pogubljenje je neizbežno i znam da bih mogla da umrem svakog trenutka. Mogli bi me sutra izvesti iz ćelije. Počela sam da pišem oproštajna pisma članovima svoje porodice.“