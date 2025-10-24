Slušaj vest

Diplomate Evropske unije poslednjih dana se pitaju među sobom da li je iko od onih koji vode ovonedeljni samit lidera pokušao da poseti kancelariju belgijskog premijera Barta De Vevera.

On je, naime, osujetio planove Evropske unije za upotrebu zamrznute ruske imovine i odobravanje zajma od 140 milijardi evra, koji bi pomogao da se finansira Kijev u naredne dve godine.

Njegovo protivljenje planu zasnovano je na strahu da bi Vladimir Putin mogao da uzvrati protiv Belgije, gde se imovina nalazi.

To znači da lideri EU sada moraju ponovo da razmotre pitanje kako pomoći Ukrajini, kojoj će u decembru ponestati novca.

"To je haos. Nije trebalo ovako da se odvija", rekao je za Politico jedan diplomata.

Belgijsko protivljenje iznenadilo je diplomate i ministre EU, kao i visoke zvaničnike koji rade za predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, jer je njen tim danima tvrdio da su pronašli rešenje.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta najavio je ukrajinskom predsedniku da će danas biti doneta odluka o finansiranju potreba Ukrajine za naredne dve godine i time poslata snažna poruka Rusiji.

Pre nego što je rasprava o zamrznutoj ruskoj imovini krenula po zlu, vladalo je pozitivno raspoloženje među ukrajinskim saveznicima: usvojen je 19. paket sankcija protiv Rusije, usmeren na Putinovu "flotu u senci", kao i na bankarski i energetski sektor.

Po prvi put je mere protiv Moskve preduzeo i Donald Tramp, uvodeći velike sankcije najvećim ruskim naftnim kompanijama. Ponestalo mu je strpljenja nakon višemesečnih razgovora o moru sa Putinom, za koje je rekao da "nikuda ne vode".

Na početku jučerašnjeg samita visoki evropski zvaničnici bili su oduševljeni Trampovim potezom.

"Bio je to nedelja uspona i padova, ali trenutno smo u prilično dobroj poziciji", rekao je jedan od njih.

Mađarski premijer Viktor Orban veći deo dana nije učestvovao na skupu, niti se uključivao u rasprave o Ukrajini. On ne veruje da bi Evropa trebalo da vodi tuđi rat, ali je u poslednje vreme stava da ni sam više ne želi previše da se sukobljava sa EU.

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da se predlog o korišćenju zamrznute ruske imovine kao zajma Kijevu ipak ne napušta.

"Plan nije zakopan, mogli smo da razgovaramo o tehničkim detaljima. Moramo da napredujemo metodično, jer ne možemo učiniti ništa što bi kršilo međunarodno pravo", rekao je Makron.

Fon der Lajen tvrdi da će EU i dalje ostati veran saveznik Kijeva, ali Ukrajina poručuje da im novac treba početkom sledeće godine.

Mnogi evropski lideri ponovo će se sastati danas sa Zelenskim i britanskim premijerom Kirom Starmerom u nadi da će postići više uspeha.

"Nakon naših sankcija i Trampovih sankcija, ovaj zajam za reparacije trebalo je da bude nešto zaista dobro. Ali tu priliku smo propustili", rekao je za Politico jedan diplomata EU.