Slušaj vest

U prvim svedočenjima sa mesta događaja, zaposleni su francuskim medijima opisali trenutke haosa i panike.

Trenutak šoka i panike

„Odjednom smo čuli ogromnu buku“, rekla je neimenovana zaposlena za radio Frans Inter. Ona i dvoje kolega su u početku pomislili da je u pitanju ljutiti posetilac, ali zvuk je bio neobičan: „Bio je to prigušen, blago metalni zvuk.“

U stvarnosti, to je bio zvuk ugaone brusilice dok su lopovi provaljivali kroz ojačani prozor u galeriju Apolo, koja čuva kolekciju istorijskog nakita. Za samo osam minuta, banda je ukrala blago vredno 88 miliona evra, uključujući ogrlicu carice Marije Lujze i dijademu carice Evgenije.

Lopovi su koristili mehaničke merdevine na kamionu da bi se popeli na balkon na prvom spratu. Kada su dvoje turista u panici potrčala ka njima, situacija je eskalirala. „Videla sam kako se jedan od kriminalaca okreće sa nečim što je ličilo na motornu testeru, a onda sam viknula kolegama da izađu“, prisetila se ona.

Jedna od koleginica je odmah podigla uzbunu, nakon čega su počeli da evakuišu posetioce, zatvarajući sva vrata za sobom kako bi zaštitili susedne galerije. „Bilo nam je neverovatno da su vitrine mogle biti polomljene... ni na trenutak nismo pomislili da postoji takav rizik“, dodala je.

„Izgubili su krunu, pala je na zemlju“

Još jedan zaposleni, čuvar obezbeđenja, opisao je trenutke nakon bekstva bande. Kada je stigao ispred Luvra gde je kamion bio parkiran, osetio je jak miris benzina.

„Istrčao sam kroz piramidu i preko dvorišta... Stigao sam tamo baš kada su kriminalci bežali na skuteru“, rekao je za BFMTV.

Banda je provalila u rezervoar za gorivo kamiona, a u blizini se nalazila baklja.

„Jasno je da su nameravali da zapale svoje vozilo. Iskreno mislim da smo im osujetili plan jer nikada ne bi ostavili toliko dokaza“, rekao je radnik obezbeđenja.

U bekstvu, lopovi su čak ispustili jedan od ukradenih predmeta. „Izgubili su krunu carice Evgenije, koja je pala na zemlju.“ Čuvar i njegove kolege su je prvi pronašli. „Ne mogu reći da sam skakao od radosti, posebno zato što je predmet bio očigledno oštećen“, rekao je.

Oštećena kruna i kritike bezbednosti

Direktorka muzeja, Lorans de Kars, potvrdila je da je caričina kruna verovatno oštećena dok ju je banda izvukla iz uskog otvora u vitrini. Ona je rekla francuskim senatorima da početne procene ukazuju na to da bi bila moguća „delikatna restauracija“ krune iz 19. veka, ukrašene dijamantima i smaragdima.