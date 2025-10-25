Slušaj vest

Vlada Nju Delhija u saradnji s Indijskim tehnološkim institutom Kanpur, izvela je u četvrtak prvi test sa jednomotornim avionom Cesna iznad Burarija, grada koji se nalazi na severu Savezne teritorije Delhija.

- Izvršen je probni let tokom kojeg su ispaljene rakete za raspršivanje oblaka - rekao je Mandžinder Sing Sirsa, ministar za zaštitu životne sredine Delhija.

Najviši gradski zvaničnik, Reka Gupta rekao je da će ako uslovi budu povoljni, indijska prestonica dobiti prvu veštačku kišu 29. oktobra.

Eksperti ukazuju da, iako bi ovakva vrsta eksperimenta sa oblacima trebalo da donese češće i obilnije padavine nego što bi to inače bio slučaj, njegov efekat je često mali.

Taj proces zahteva i prisustvo oblaka, a njih često nema u Nju Delhiju tokom zime kada je zagađenje najveće.

Nju Delhi sa više od 30 miliona ljudi redovno se svrstava među najzagađenije prestonice na planeti, a svake zime, hladan vazduh ostaje zarobljen ispod toplijeg vazduha, koji formira "poklopac" koji sprečava da se gusti, toksični oblak oštrog mirisa, koji stvaraju fabrike, saobraćaj i poljoprivredno paljenje, rasprši više.

Nivoi PM2.5 - najopasnijih jer se apsorbuju direktno u krv, nekim danima dostižu i do 60 puta veći maksimalni dnevni nivo koji preporučuje Svetska zdravstvena organizacija.

Od početka nedelje, nivo zagađenja se povećao, posebno nakon Dialija, hinduističkog festivala svetla, tokom kojeg stanovnici pale pirotehničke baklje i petarde.