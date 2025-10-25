Slušaj vest

Osumnjičeni Kajahan O. uhapšen je u petak u Bremenu, saopštila je policija.

On je navodno bio na putu ka policiji sa svojim advokatom, kada je došlo do hapšenja.

Osumnjičen je da je napao bivšu devojku Anu R. (30) i njenog sina (12) ispred njihovog doma u Bremenu u nedelju. Žena je zadobila smrtonosnu ubodnu ranu, a njen sin je povređen. On je prevezen u bolnicu i nije životno ugrožen.

Uhapšeni je bio u vezi sa Anom i otac je njenog najmlađeg deteta (3).

Napadač je pobegao nakon zločina, ali je tokom istrage brzo identifikovan kao bivši dečko žrtve. Sumnjalo se da je pobegao u Tursku, zbog čega je raspisana međunarodna potraga.

Anina porodica je očajna i u šoku nakon ubistva. Njena rođaka Svetlana je za Bild rekla kako su upozorili Anu na njega.

Kajahan O. Foto: Polizei Bremen

"Nismo uopšte želeli da živi sa njim. Kada se vratila, stalno se pojavljivao blizu nje, pretio joj. Potpuno smo uništeni, ne znam šta će biti sa decom, apelovali smo na donacije", rekla je Svetlana.