Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin nazvao je razgovore o mogućnosti isporuka raketa "tomahavk“ Ukrajini "pokušajem eskalacije".

„Odgovor Rusije u slučaju izvođenja napada raketama ‘tomahavk’ na teritoriju Rusije biće ozbiljan, ako ne i zapanjujući. Neka razmisle o tome“, rekao je Putin.

Penzionisani pukovnik Mihail Hodarenok predstavio je taj "zapanjujući odgovor" odnosno potencijalni trostepeni odgovor Rusije na bilo kakve duboke napade Oružanih snaga Ukrajine, koji može uključivati upotrebu nuklearnog oružja.

Foto: Printscreen YouTube

Prva faza bi ciljala postrojenja za proizvodnju oružja koja snabdevaju Ukrajinu, a koja se nalaze u zemljama NATO-a, koristeći krstareće rakete dugog dometa.

Druga faza, prema Hodarenoku, mogla bi da uključi pojedinačna ili grupna lansiranja raketa sa nuklearnim bojevim glavama.

"Ovo može da uključuje nuklearne detonacije na velikim visinama iznad neprijateljske teritorije ili udare na nenaseljena okeanska ili kopnena područja. Efekat može biti mali ili veliki, u zavisnosti od situacije", rekao je on za Gazetu.Ru.