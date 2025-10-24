"RUSKI ZAHTEVI SU APSURDNI"! Britanski premijer: "Koalicija voljnih" ujedinjenija nego ikada
Britanski premijer Kir Starmer je rekao da su "apsurdni zahtevi" ruskog predsednika Vladimira Putina za zauzimanje ukrajinske zemlje "nemogući", insistirajući da su "koalicija voljnih" i SAD "ujedinjenije nego ikada ranije".
"Veoma mi je drago što mogu da kažem da sada imamo grupu od više od 30 zemalja koje su nepokolebljive u našoj podršci Ukrajini i pravednom i trajnom miru", rekao je Starmer tokom virtuelnog sastanka grupe.
Istakao je da je grupa ujedinjenija nego ikda ranije, zajedno sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u nameri da "okonča krvoproliće".
"Putin nastavlja da ispunjava inicijative za mir odupiranjem i igranjem sa vremenom... umesto toga, postavlja apsurdne zahteve za ukrajinsku zemlju koju nije mogao da zauzme silom. Sada, naravno, to nije moguće", rekao je Starmer.
Kurir.rs/Agencije