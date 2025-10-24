Britanski premijer tvrdi da su ukrajinski saveznici složni

Britanski premijer tvrdi da su ukrajinski saveznici složni

Slušaj vest

Britanski premijer Kir Starmer je rekao da su "apsurdni zahtevi" ruskog predsednika Vladimira Putina za zauzimanje ukrajinske zemlje "nemogući", insistirajući da su "koalicija voljnih" i SAD "ujedinjenije nego ikada ranije".

"Veoma mi je drago što mogu da kažem da sada imamo grupu od više od 30 zemalja koje su nepokolebljive u našoj podršci Ukrajini i pravednom i trajnom miru", rekao je Starmer tokom virtuelnog sastanka grupe.

Istakao je da je grupa ujedinjenija nego ikda ranije, zajedno sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u nameri da "okonča krvoproliće".

"Putin nastavlja da ispunjava inicijative za mir odupiranjem i igranjem sa vremenom... umesto toga, postavlja apsurdne zahteve za ukrajinsku zemlju koju nije mogao da zauzme silom. Sada, naravno, to nije moguće", rekao je Starmer.