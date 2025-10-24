Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp mesecima je odbijao da uvede nove sankcije Rusiji, verujući da može zaustaviti rat pregovorima sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije, čak i održavanjem brzog samita u Budimpešti u narednim nedeljama.

Ali ove nedelje, Tramp je naglo promenio svoje planove: otkazao je samit i uveo prve direktne sankcije Moskvi u svom drugom mandatu.

- Bilo je krajnje vreme - rekao je Tramp.

Prema pisanju Blumberga, najodgovorniji za ovu naglu promenu u Beloj kući je državni sekretar Marko Rubio, dugogodišnji kritičar Moskve koji je jednom nazvao Putina "gangsterom".

Rubio, koji se godinama zalaže za oštriji pristup Moskvi, zaključio je da Rusija nije spremna za stvarne ustupke, što je, prema rečima američkih i evropskih zvaničnika, ubrzalo Trampovu odluku da okonča svoju prethodnu politiku suzdržanosti.

Rubio otkazao planirani sastanak sa Lavrovom

Izvori iz SAD i Evrope koji su razgovarali sa Blumbergom kažu da je Rubio, nakon telefonskog razgovora sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim, otkazao planirani sastanak uživo jer je procenio da Kremlj ponovo pokušava da uspori pregovore o prekidu vatre i time produži rat.

Foto: AP Mark Schiefelbein, EPA Alexander Zemlianichenko Pool

Ovi izvori, kako piše Blumberg, tražili su da ostanu anonimni zbog poverljivosti razgovora. Prema njihovim rečima, Rubio je zaključio da Moskva nije spremna za stvarne ustupke, pa je promena politike postala neizbežna.

Rubiov uticaj, izveštava Blumberg, pokazuje da se njegova uloga u administraciji proširila: pored vođenja diplomatske ofanzive protiv Rusije, navodno se zalagao za oštriji pristup prema Venecueli dok je privremeno obavljao funkciju savetnika za nacionalnu bezbednost. Taj stav je bio suprotan strategiji koju je zastupao Trampov dugogodišnji prijatelj i specijalni izaslanik, Stiv Vitkof.

Bela kuća: Svi rade kao jedinstven tim

Bela kuća je, preko portparolke En Keli, odbacila tezu da je promenu izazvao samo Rubio. Keli je za Blumberg rekla da predsednik uvek vodi spoljnu politiku i da je "njegova agenda u rukama zvaničnika nacionalne bezbednosti poput sekretara Rubija i specijalnog izaslanika Vitkofa", i da oni deluju kao tim koji stoji iza Trampove vizije "Amerika na prvom mestu".

Marko Rubio državni sekretar SAD Foto: AP Mark Schiefelbein

Međutim, Blumbergovi izvori kažu da su neki zapadni zvaničnici osetili olakšanje zbog Rubiovog direktnijeg angažovanja. Naime, plašili su se da bi, prema Vitkofovom pristupu, SAD mogle previše da se približe ruskim zahtevima i da vrše dodatni pritisak na Kijev.

Vitkof izazvao zabunu

Prema pisanju Blumberga, u pripremama za raniji samit na Aljasci došlo je do zabune: Vitkofovi razgovori sa Putinom i drugim ruskim zvaničnicima ostavili su utisak da je Moskva spremna da odustane od nekih zahteva, kada u stvari nije bila spremna da popusti od njih.

Stiv Vitkof i Vladimir Putin Foto: Printskrin

Ovo je, navode izvori, dodatno frustriralo Trampa i dovelo do napetosti na sastanku u avgustu. Bela kuća to negira i tvrdi da su Tramp i Vitkof potpuno jasni u vezi sa svojim namerama i ciljevima.

Planovi, kontradikcije i novi koraci

Iako je u jednom trenutku bilo naznaka da bi Tramp mogao ponovo da sedne sa Putinom nakon dugog telefonskog razgovora, Rusija je poslednjih dana poslala američkim zvaničnicima plan sa poznatim uslovima - uključujući zahtev da Ukrajina preda dodatnu teritoriju - što je, prema pisanju Blumberga, pokazalo da Kremlj ne popušta ni milimetar.

Analitičarka Lijana Fiks iz Saveta za spoljne odnose kaže da je ovog puta američko saznanje o stavovima Moskve došlo pre sastanka, što je pomoglo da se promena odluke dogodi ranije.

Međutim, u ruskim krugovima je vladala i zabuna: neki ruski zvaničnici su nakon poziva između Putina i Trampa zaključili da je američki predsednik pristao na zahteve Rusije u vezi sa Donbasom, dok je dan kasnije, nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, Tramp javno ponovio da želi prekid vatre duž postojećih linija fronta, stav koji je Moskva ranije odbacila. Lavrov je, prema pisanju Blumberga, istakao ovu razliku u svom pozivu Rubiju, a do tog trenutka pripreme za samit su već počele da se raspadaju.

Moguće nove sankcije

Uprkos Rubiovoj spremnosti da se dalje angažuje i održi buduće sastanke ako postoji realna šansa za mir, američka administracija je preksinoć uvela sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama, Rosnjeftu i Lukoilu, u najnovijem koraku pritiska na Moskvu. Rubio je novinarima pre polaska na put rekao da će SAD nastaviti da traže mogućnosti za mir, ali da je "od danas" predsednik odlučio da preduzme konkretne akcije.

Blumberg navodi da je, bez obzira na to kako se dalje budu razvijali pregovori, jasno da je Bela kuća zaoštrila svoj stav prema Moskvi i da je to u velikoj meri posledica procene i pritiska ministra Rubija.