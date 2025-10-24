Slušaj vest

Sudija u Velikoj Britaniji danas je osudio na zatvorske kazne pet muškaraca zbog podmetanja požara u jednom skladištu telekomunikacione opreme u Londonu za koji vlasti tvrde da ga je isplanirala ruska obaveštajna služba u sklopu šire kampanje sabotaže i ometanja.Izrečene kazne iznose od sedam do 17 godina zatvora.

Osuđeni su bili deo zavere čiji je cilj bio spaljivanje skladišta u istočnom Londonu u martu 2024. godine.

Skladište je sadržalo satelitske komunikacione uređaje namenjene Ukrajini.

Britanski tužioci su rekli da je podmetanje požara bilo organizovano u ime ruske plaćeničke formacije Vagner i usko povezano sa ruskom državom. Verovatno je, po njihovim rečima, bllo deo šireg plana koji je uključivao i paljenja skladišta u Španiji.

Požar u Britaniji jedan je od najmanje 25 planova za podmetanje požara ili eksploziva širom Evrope koje su zapadni zvaničnici povezali sa Rusijom, a koje je Asošijejted pres dokumentovao od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.

Ovo je prvi put da britanski sud izriče kazne zbog kršenja Zakona o nacionalnoj bezbednosti, uvedenog 2023. godine kao odgovor na pretnje iz stranih država, uključujući špijunažu i sabotažu.

Podmetanje požara u istočnom Londonu prouzrokovalo je štetu od milion funti (1,3 miliona dolara) na skladištu koje je vlasništvo jednog ukrajinskog para a isporučuje Ukrajini uređaje za satelitsku komunikaciju StarLink. Uređaje često koristi ukrajinska vojska.

Taj par takođe poseduje firmu na periferiji Madrida koja je zapaljena 10 dana nakon napada u Londonu, rekao je na sudu službenik za borbu protiv terorizma u londonskoj Metropoliten policiji.