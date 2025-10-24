Hipocentar zemljotresa smešten je na dubini od približno 46 kilometara ispod površine zemlje.
Nema podataka o povređenima ili materijalnoj šteti.
JAK ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres od 5,7 stepeni Rihtera zatresao Hokaido
Slušaj vest
Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihteru pogodio je večeras japansko ostrvo Hokaido, saopštio je nemački Istraživački centar za geonauke (GFZ).
Epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0435 i dužine 145.5156.
Hipocentar zemljotresa smešten je na dubini od približno 46 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema podataka o povređenima ili materijalnoj šteti.
Kurir.rs/Rojters
Reaguj
Komentariši