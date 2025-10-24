Slušaj vest

Premijeri Danske i Holandije, Mete Frederiksen i Dik Shof, ponovili su danas na konferenciji za novinare održanoj u Londonu posle samita "Koalicije voljnih" u Londonu potrebu za pojačavanjem pritiska na Rusiju.

Danska premijerka Mete Frederiksen rekla je da je predsednik Rusije Vladimir Putin pozvao američkog predsednika Donalda Trampa "jer se uplašio da bi Ukrajina mogla da stekne prednost", ali je odbio predlog o prekidu vatre koji je Ukrajina prihvatila, prenosi Skaj njuz.

"Ali Putin ne želi da zaustavi ubijanja. Nema nikakvih naznaka da Rusija i Putin žele mir, čak ni prekid vatre", istakla je ona.

Mete Frederiksen Foto: Nicolas Landemard / Zuma Press / Profimedia

Danska premijerka je ponovila poruku svojih kolega da je potrebno pojačati pritisak na Rusiju, nastaviti sa pronalaženjem načina za finansiranje odbrambenih napora Ukrajine i nastaviti slabljenje ruske ekonomije.

"Mislim da smo ove nedelje preduzeli značajne korake", dodala je Frederiksen.

Premijer Holandije Dik Shof, rekao je da je cilj svih sastanaka Koalicije voljnih – mir i da je za postizanje tog cilja potrebno omogućiti Ukrajini da nastavi da se bori.

On je kazao da je Rusija jedina strana koja odbija primirje i da je jedini način da se to promeni – pojačavanje pritiska.

Dik Shof Foto: SEM VAN DER WAL/ANP

Shof je naveo da će Holandija preuzeti svoj deo odgovornosti da bi onemogućila Rusiji da njena flota u senci deluje na Severnom moru.

On je rekao da su napadi na ukrajinski energetski sistem posebno zabrinjavajući i obećao dodatnu podršku sa ciljem ojačavanja kapaciteta u toj oblasti.

U Londonu je održan samit Koalicije voljnih, kojem su prisustvovali i novi članovi, uključujući dodatnih 20 zemalja koje će se pridružiti zajedničkom pozivu za veću međunarodnu saradnju i podršku Ukrajini.