Situacija u dva ukrajinska grada dramatično se promenila poslednjih nedelja.

Ruske snage su ušle u Kupjansk i Pokrovsk.

Naredni dani i nedelje su odlučujući za ova dva grada.

Pored toga, ruske snage su napredovale u gradu Vovčansk. Tamo su ruske snage prošle godine ušle u grad kako bi stvorile neku vrstu tampon zone i smanjile ukrajinske artiljerijske udare na ciljeve u Belgorodskoj oblasti, što su uglavnom i uspele. Međutim, ruske snage su okupirale delove grada do reke Vovča, a sada su se uspešno prebacile u drugi deo grada.

Rusi u centru Pokrovskog i Kupjanska

Potvrđeno je da su ruske snage ušle u centar grada Pokrovska i, prema dostupnim informacijama, uspešno učvrstile svoje položaje u gradu. Zapadni deo grada je pod velikim pritiskom, ruska vojska aktivno pojačava svoje snage i jača svoje položaje.

Ključna bitka je za industrijsku zonu, koja se smatra „jezgrom“ grada. Ono što je dodatno problematično za ukrajinske snage jeste komplikovana mogućnost povlačenja iz grada. Prelazak preko glavnih puteva je postao veoma težak.

Slična je situacija i u Kupjansku. Ruske snage napreduju i već su primećene širom grada. Međutim, ukrajinske pozicije se i dalje drže i teške gradske borbe se vode.

Za sada, ni Kupjansk ni Pokrovsk nisu okruženi ili odsečeni, što sprečava ukrajinske snage da se rotiraju ili snabdevaju, iako bi to značilo značajne gubitke.

U Kijevu je doneta, čini se, politička odluka da se ovi gradovi drže do kraja, bez obzira na gubitke, iako su, na osnovu prethodnog iskustva, posle ove faze borbi gradovi padali pod kontrolu ruske vojske.

Dramatično je i daleko od bojnog polja

Daleko od bojnih polja, situacija nije ništa manje dramatična. Prošle nedelje, mediji su izveštavali o sastancima između ukrajinskog i američkog predsednika, i američke i ruske administracije. Posle objave da bi SAD mogle da isporuči rakete Tomahavk Ukrajini, došlo je do drastične promene u Trampovoj retorici, što se već može tumačiti kao svojevrsni obrazac njegovog funkcionisanja.

Američka administracija je, prema izveštajima medija, vodila „težak“ razgovor sa ukrajinskim vlastima. Zaključeno je da Kijev nije „posvećen“ postizanju kompromisa kako bi se rat što brže okončao.

Ukrajinci propustili važne prilike

Pojavili su se članci u kojima se tvrdi da je Vitkof pozvao ukrajinskog predsednika da povuče svoje trupe iz Donbasa, što ukazuje da SAD nisu odustale od ključnih tačaka sa sastanka na Aljasci. Međutim, predsednik Tramp je negirao da je vršio takav pritisak na Kijev, navodeći da nije tražio od Ukrajine da povuče svoje trupe iz Donbasa.

Ali ono što je ključno jeste da je ukrajinska delegacija, fokusirajući se na zahtev za isporuku raketa Tomahavk, propustila priliku da se fokusira na neke druge zahteve kao što su rakete za borbene avione ili sisteme protivvazdušne odbrane. Pored toga, propuštena je i prilika da se pokuša uticati na američku administraciju da odobri korišćenje zamrznute ruske imovine za finansiranje ukrajinske odbrane. Generalno, sastanak nije pozitivno ocenjen.

