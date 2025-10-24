Slušaj vest

Dve osobe su poginule nakon što je na automobil koji su putovali naleteo kamion koji je bočno proklizao po putu.

Tragedije se dogodila na putu na DN2, između naselja Kristešti i Drăgušeni, u blizini Paščanija u Rumuniji.

Nesreća se dogodila u krivini, na regionalnom putu između Jašija i Sučeve u Rumuniji. Vozeći brzo po mokrom kolovozu, vozač kamiona je izgubio kontrolu.

Prikolica je počela da se ljulja, a vozač nije uspeo da ispravi desetine tona teško vozilo. Nadzorna kamera snimila je sekunde strave.

Foto: Printskrin Youtube

U suprotnom koloseku, vozač automobila je video kako poprečeni kamion dolazi prema njemu i pokušao je da izbegne sudar. Kada je automobil bio na ivici da siđe sa puta, zadnji deo kamiona ga je smrskao. Kabina vozača se savila kao luk, polomila saobraćajni znak i ostavila duboke brazde na polju, javlja Antena Observator.

U automobilu su bila dva muškarca iz Sučeve, koji su poginuli na licu mesta. "Trebalo je za nedelju dana da bude operisan zbog raka", izjavio je Mihai Toma, otac jednog od poginulih.

"Obojica su radili sa traktorima. Pomagali su jedan drugome, pravili bale, jedan sa traktorom, drugi pravio bale. Imaju farme", izjavio je jedan svedok.

Vozač kamiona je preživeo i sada ga ispituju policajci.

Foto: Printskrin Youtube

"Vozač kamiona koji je učestvovao u nesreći pronađen je svestan i kooperativan, pregledali su ga i pratili medicinski timovi na licu mesta", izjavio je George Onofreiasa, portparol Inspektorat za vanredne situacije Jašija.

Vozač kamiona trezan

"Vozač kamiona je testiran na alkohol, rezultat je negativan, a u toku je istraga zbog sumnje na izazivanje smrti iz nehata", rekla je Adina-Ioana Ciobanu, portparol Županijske policijske uprave Jaši.

Instruktori vožnje upozoravaju da se rizik od nesreća povećava u ovom periodu godine, kada je kolovoz mokar.

"Moramo da smanjimo brzinu i da ne kočimo naglo, jer sve ove stvari mogu dovesti do proklizavanja automobila. Reakcija je ključna u ovakvim trenucima. Veoma je važno da ne paničimo, da skinemo nogu sa gasa i lagano kontrolišemo proklizavanje", izjavio je Marian Neneștean, instruktor vožnje.

Bilans saobraćajnih nesreća: prošle godine više od 1.400 ljudi je poginulo na putevima Rumunije.