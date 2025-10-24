Slušaj vest

Litvanski aerodromi u Viljnusu i Kaunasu zatvoreni su večeras zbog meteoroloških balona koji su stigli iz Belorusije, saopštilo je litvansko ministarstvo saobraćaja.

U saopštenju se navodi da je saobraćaj na ova dva aerodroma obustavljen do 22.00 sata po lokalnom vremenu (19.00 sati po Griniču).

Nacionalni centar za upravljanje krizama saopštio je da su "desetine balona" uočene pomoću radara, preneo je Rojters.

Aerodrom u Viljnusu zatvoren je 21. i 5. oktobra, kada su baloni ušli u vazdušni prostor glavnog grada Litvanije noseći krijumčarene cigarete iz Belorusije, saopštile su vlasti.

Litvanska premijerka Inga Ruginijene rekla je u sredu da će ta baltička zemlja zatvoriti svoju granicu sa Belorusijom, ukoliko krijumčarski baloni ponovo uđu iz susedne zemlje.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaVOJSKA BELORUSIJE UPOZORAVA: Litvanija narušila naš vazdušni prostor! Lansirali sondu sa provokativnim balonima!
w-56289557-lukasenko-vojska.jpg
PlanetaRUSI REAGOVALI NA OPTUŽBE LITVANIJE: Leteli smo iznad Kalinjingradske oblasti, nismo povredili granice drugih država
venecuela.jpg
PlanetaUZBUNA U LITVANIJI: Ruski avioni ušli u vazdušni prostor, presreli ih NATO lovci
ap-raf02-ap-raf.jpg
PlanetaU SLUČAJU RUSKOG NAPADA, "VIA BALTIKA" JE KLJUČNA: Otvoren put u koji NATO polaže sve nade, prolazi kroz strateški važan koridor (VIDEO)
ruski tenk via baltica nato
PlanetaNAORUŽANI RUSI KOD GRANICE SA ESTONIJOM: Vanredna situacija na Baltiku, UZBUNA u NATO-u! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2025-10-12 150633.png
PlanetaLETONIJA NAREDILA RUSIMA DA NAPUSTE ZEMLJU, ODREĐEN I ROK! Baltik sprema masovnu evakuaciju, moguć rat sa Rusijom!
shutterstock_1163151406.jpg