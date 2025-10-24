Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je danas saveznike Ukrajine, članice "Koalicije voljnih" da poboljšaju ukrajinske kapacitete oružja dugog dometa kako bi bio, kako je naveo, izvršen pritisak na Rusiju da pregovara o okončanju rata.

Vladimir Zelenski
Britanski premijer Kir Starmer i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski Foto: Thomas Krych / Zuma Press / Profimedia

Zelenski je rekao na sastanku "Koalicije voljnih" u Londonu da Ukrajina koristi sopstveno oružje za napade na energetske i vojne objekte duboko na teritoriji Rusije i da traži rakete dugog dometa "tomahavk" od Sjedinjenih Američkih Država da bi povećala pritisak na Moskvu, iako ih još nije dobila.

Vladimir Zelenski
Foto: Thomas Krych/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Čim je Vladimir Putin osetio pritisak i mogućnost pojave "tomahavka" u Ukrajini, on je odmah izrazio spremnost da ponovo pokrene razgovore", istakao je Zelenski, preneo je Rojters.

U Londonu se održava sastanak ''Koalicije voljnih'', na kojem su prisutni i novi članovi, uključujući dodatnih 20 zemalja koje će se pridružiti zajedničkom pozivu za veću međunarodnu saradnju i podršku Ukrajini.

Kurir.rs/Rojters

