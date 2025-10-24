Slušaj vest

Izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina stigao je u SAD na "zvanične" razgovore.

U pitanju je Kiril Dmitrijev, najviši ruski ekonomski izaslanik, koji je došao na razgovore samo nekoliko dana nakon što je predsednik Donald Tramp objavio nove stroge sankcije Rusiji, javlja CNN.

Ukrajina ne želi da rešava nagomilane probleme i pitanja, rekao je Dmitrijev.

Kiril Dmitrijev, šef ruskog državnog investicionog fonda (RDIF) i specijalni izaslanik Kremlja, trebalo bi da se sastane sa zvaničnicima Trampove administracije "radi nastavka razgovora o odnosima između SAD i Rusije", navode izvori.

Poseta dolazi usred rastućeg nezadovoljstva SAD zbog odbijanja Kremlja da okonča rat u Ukrajini i nakon što je Tramp rekao da je "otkazao" planirani samit sa svojim kolegom iz Kremlja, Vladimirom Putinom.

Trampova administracija u sredu je uvela sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama, Rosnjeftu i Lukoilu, pozivajući Moskvu da pristane na trenutno primirje u ratu s Ukrajinom.

Putin je rekao da sankcije neće imati veliki uticaj na rusku ekonomiju, opisujući ih kao pokušaj da se izvrši pritisak na Moskvu.

"Nijedna zemlja koja poštuje samu sebe nikada ne čini ništa pod pritiskom", rekao je.

Foto: Društvene Mreže

Ruski lider je rekao da je u razgovoru s Trampom upozorio da će sankcije uticati na globalne cene nafte, uključujući i u SAD.

Dmitrijev, koji je poznat kao istaknuti zagovornik Kremlja za bližu ekonomsku saradnju između Rusije i Sjedinjenih Država, nedavno je predložio izgradnju "Tramp–Putinovog" tunela između Aljaske i ruskog Dalekog istoka.

Rođen u sovjetskoj Ukrajini i obrazovan na Harvardu i Stenfordu u SAD, Dmitrijev je radio kao konsultant u američkoj firmi McKinsey i kao investicioni bankar u Goldman Sachs-u.

Nakon ruske invazije punog obima na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Dmitrijeva je sankcionisalo Ministarstvo finansija SAD, koje ga je označilo kao bliskog Putinovog saradnika, kao i njegovu porodicu.

U aprilu je Dmitrijev postao prvi ruski zvaničnik koji je posetio Vašington od početka ruske invazije na Ukrajinu. Njegova poseta tada, tokom koje se sastao s Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom, smatrana je važnim korakom u tadašnjem zagrevanju odnosa između Kremlja i Bele kuće.

Američka vlada privremeno je ukinula sankcije protiv Dmitrijeva kako bi Stejt department mogao da mu izda vizu za dolazak u SAD, rekao je u aprilu izvor za CNN.