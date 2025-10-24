Slušaj vest

Najmanje 14 osoba je danas poginulo kada je je gumeni čamac sa 18 migranata potonuo u Egejskom moru kod jugozapadne obale Turske, saopštili su turski zvaničnici.

Dve osobe su preživele, uključujući avganistanskog državljanina, a traga se za još dve koje se vode kao nestale.

Jedan preživeli je plivao šest sati do obale, dok je drugi pronađen na obližnjem ostrvu.

Voda je počela da prodire u čamac ubrzo pošto je isplovio iz Bodruma, popularnog turističkog grada na obali Egejskog mora.

Za sada nije poznato da li su migranti pokušavali da stignu do grčkog ostrva Kos, koje se nalazi blizu Bodruma.

Grčka je glavna ulazna tačka u Evropsku uniju za ljude koji beže od sukoba i siromaštva na Bliskom istoku, u Africi i Aziji. Mnogi kreću na kratko, ali opasno putovanje od turske obale do obližnjih grčkih ostrva u malim ili čamcima na naduvavanje, zbog čega su smrtonosne nesreće česte.