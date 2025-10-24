Slušaj vest

Na listi su i njegova supruga Veronika Alkoser, sin Nikolas Petro i ministar unutrašnjih poslova Armando Benedeti.

Američka administracija tvrdi da on ima veze sa trgovinom narkotika.

Prema saopštenju OFAC-a, Petro i njegovi najbliži saradnici povezani su sa odlukama koje potpadaju pod predsednički dekret EO14059, koji se odnosi na mere protiv međunarodne trgovine narkoticima i organizovanog kriminala.

Kolumbijski ministar unutrašnjih poslova Armando Alberto Benedeti Viljaneda reagovao je na odluku Sjedinjenih Američkih Država da uvedu sankcije kolumbijskim zvaničnicima i uvredio Trampovu administraciju.

U objavi na društvenoj mreži Iks, Benedeti je rekao da ga je Amerika stavila na listu sankcija zbog odbrane dostojanstva Kolumbije.

"Pošto sam branio dostojanstvo zemlje i izjavio da predsednik Gustavo Petro nije diler droge, stavili su me na OFAC listu, a da ih nisu ni napali. To pokazuje da je svaka imperija nepravedna i da je njen rat protiv droge prevara za oružje. U ovoj zemlji niko ne veruje u priču da sam diler droge.

Nikada nisam ušao u kuću nijednog dilera droge. Za SAD, nenasilna izjava je isto što i biti diler droge. Gringosi, idite kući", rekao je ministar.