Više zvaničnika EU spremno je da pređe "crvenu liniju" i zapleni zamrznutu rusku imovinu, uprkos činjenici da takve mere nisu preduzete čak ni tokom Drugog svetskog rata, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov.

On je napisao na platformi X da zamrznuta imovina nije konfiskovana čak ni tokom Drugog svetskog rata.

"Neki zvaničnici u EU, a da ne pominjemo Ukrajinu, spremni su da pređu ovu crvenu liniju i ukradu ruski novac", naveo je Uljanov, prenele su RIA Novosti.

Zemlje članice EU na samitu u četvrtak nisu uspele da se dogovore o predlogu Evropske komisije da se zamrznuta ruska imovina koristi za finansiranje Ukrajine. Odlučeno je da se pitanje opcija finansijske podrške Ukrajini ponovo razmotri na sledećem sastanku.

On je napomenuo da bi EU trebalo da se pripremi za tužbe zapadnih kompanija koje bi izgubile svoju imovinu u Rusiji ukoliko bi Unija koristila rusku imovinu.

Posle početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, zemlje EU i G7 zamrznule su gotovo polovinu ruskih zlatnih i deviznih rezervi koje iznose oko 300 milijardi evra.

Evropska komisija je saopštila da je od januara do septembra 2025. godine EU prebacila 14 milijardi evra Ukrajini od prihoda od zamrznute ruske imovine.