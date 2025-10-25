Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp bi novu balsku salu u Beloj kući, vrednu 300 miliona dolara, mogao da nazove po samom sebi, saopštili su visoki zvaničnici administracije za američku televiziju ABC News.

Zvaničnici već koriste naziv "The President Donald J. Trump Ballroom", a prema informacijama ABC, ovaj naziv će verovatno ostati.

Foto: Jacquelyn Martin/AP

Radovi na dogradnji oko osam hiljada kvadratnih metara izazvali su kontroverzu, jer je rušeno istočno krilo Bele kuće, u kojem su se nalazile kancelarije prve dame i osoblja.

Rušenje je naišlo na kritike demokrata i drugih koji smatraju da deo istorijske zgrade ne bi trebalo tako brzo da se ukloni.

Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzelo je nadzor nad upravljanjem ruševinama.

Foto: JIM LO SCALZO/EPA

I pored kritika, Bela kuća insistira na tome ''da je projekat vođen transparentno''.

- Predsednik je bio neverovatno transparentan - rekla je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Ona je dodala da su građevinski projekti uvek praćeni promenama, ali da će javnost biti redovno obaveštavana o svim fazama projekta.

Foto: Evan Vucci/AP

Tramp je prošle nedelje organizovao večeru u Istočnoj sobi za približno trideset velikih donatora kako bi istakao napredak na projektu i zahvalio im je na doprinosima.

Troškovi su porasli sa inicijalne procene od 200 miliona dolara na 300 miliona dolara.