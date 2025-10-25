Slušaj vest

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro usprotivio se "suludom ratu" i pozvao na mir, dok su rastuće američke vojne aktivnosti u oblasti Latinske Amerike i Karipskog mora dodatno pojačale tenzije između SAD i Venecuele.

"Da mir, da mir zauvek, mir zauvek. Ne suludi rat, molim vas!", rekao je Maduro na engleskom jeziku na sastanku sa sindikatima, prenosi Frans 24.

Pozivi Madura na mir usledili je pošto je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je odobrio tajne operacije protiv Južnoameričke zemlje u okviru vojne kampanje usmerene na, kako Vašington tvrdi, krijumčare droge u Karipskom moru i Pacifiku.

Prošle nedelje, Tramp je rekao da je odobrio tajne operacije američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) protiv Venecuele i razmatrao napade na navodne kopnene kartelske ciljeve.

"Znamo da je CIA prisutna u Venecueli. Mogu da rasporede, ne znam koliko, jedinica CIA u tajnim operacijama i svaki pokušaj će propasti", istakao je ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino.

Sjedinjene Američke Države rasporedile su lovce i ratne brodove u delovima Latinske Amerike i Karipskog mora kao deo, kako navode, operacija protiv narkotika, ali do sada nisu iznele dokaze da su njihovi ciljevi zaista švercovali drogu.

Prema američkim podacima, u udarima koji su počeli 2. septembra poginulo je najmanje 37 osoba, regionalne tenzije su porasle, a Maduro je optužio Vašington za pokušaj promene režima.