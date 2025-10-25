Slušaj vest

Rusijaje tokom noći, 25. oktobra, izvela napad na Kijev, ponovo gađajući ukrajinsku prestonicu balističkim raketama. Eksplozije su se čule u Kijevu nešto pre 4 časa ujutru po lokalnom vremenu, prema izveštajima novinara Kijev independenta koji su bili na terenu.

Timur Tkačenko, načelnik Kijevske gradske vojne administracije, izjavio je da je izbilo više požara "na nekoliko lokacija na levoj obali grada".

Prema objavama sa društvenih mreža, navodno je u pitanju napad balističkim raketama Iskander-M.

Ima ranjenih

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, saopštio je da su vatrogasci raspoređeni u okruzima Darnicki i Desnjanski. On je dodao da je najmanje osam ljudi povređeno tokom napada, a od toga najmanje troje njih je hospitalizovano.

Veliki požari izbili su u "nestambenim objektima" u Desnjanskom i Darnickom okrugu, dok su u Dnjeprovskom okrugu u udaru oštećeni prozori, vozila i napravljen krater u dvorištu stambene zgrade, prema navodima lokalnih vlasti. U istom okrugu oštećen je i jedan vrtić.

Upozorenja ukrajinskog vazduhoplovstva

Neposredno pre eksplozija, ukrajinsko vazduhoplovstvo upozorilo je na balističke rakete koje su bile u letu ka Kijevu. Zbog pretnje od dodatnih napada, u svim delovima zemlje proglašeni su vazdušna uzbuna i upozorenja.

U trenutku izveštavanja (oko 4:15 sati ujutru po lokalnom vremenu), nije bilo dostupnih informacija o tome šta je tačno pogođeno niti kolika je razmera štete. Nije prijavljeno da ima poginulih.

Napadi na ukrajinske gradove se pojačavaju

Ovaj napad dogodio se samo nekoliko dana posle prethodnog velikog ruskog napada tokom noći 22. oktobra. Tada su rakete i dronovi pogodili objekte energetska infrastruktura širom Ukrajine, a poginulo je šest osoba, ranjeno najmanje 44.

U Kijevu su tada dve osobe poginule, a 29 ih je ranjeno.

Pripreme za tešku zimu