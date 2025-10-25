Slušaj vest

Kraljica majka Tajlanda, Sirikit, preminula je u petak kasno uveče u Bangkoku od posledica sepse, saopštilo je Kraljevsko domaćinstvo Tajlanda. Imala je 93 godine.

Kralj Vadžiralongkorn naredio državnu sahranu sa najvišim počastima

Prema zvaničnom saopštenju, kralj Maha Vadžiralongkorn zatražio je da se organizuje kraljevska sahrana sa najvišim državnim počastima. Telo kraljice majke biće izloženo u Kraljevskoj dvorani Dusit Maha Prasat u okviru Velike palate u Bangkoku.

Kralj je takođe naredio članovima kraljevske porodice i kraljevskim službenicima da poštuju jednogodišnju žalost od dana njene smrti.

Umrla tajlandska kraljica majka - Sirikit. Preminula zbog trovanja krvi i sepse.

Nasleđe i uloga kraljice Sirikit

Kraljica Sirikit bila je supruga pokojnog kralja Bhumibola Aduljadedža, koji je preminuo 2016. godine nakon više od 70 godina provedenih na prestolu.

Na Tajlandu je Sirikit izuzetno poštovana - slike kraljevskog para nalaze se na bilbordima, u kancelarijama, domovima i parkovima širom zemlje.

Dugotrajno lečenje i zdravstveni problemi

Kako je saopšteno iz palate, kraljica majka se od septembra 2019. godine lečila u bolnici Čulalongkorn zbog različitih zdravstvenih problema. Lekari su joj pružali kontinuiranu negu, ali se njeno stanje pogoršalo nakon što je 17. oktobra razvila infekciju krvotoka.