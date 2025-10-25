KRALJICA MAJKA UMRLA OD TROVANJA KRVI! Sin joj je najbogatiji i najgrozniji vladar na svetu, čini jezive stvari ženama i podanicima! (FOTO)
Kraljica majka Tajlanda, Sirikit, preminula je u petak kasno uveče u Bangkoku od posledica sepse, saopštilo je Kraljevsko domaćinstvo Tajlanda. Imala je 93 godine.
Kralj Vadžiralongkorn naredio državnu sahranu sa najvišim počastima
Prema zvaničnom saopštenju, kralj Maha Vadžiralongkorn zatražio je da se organizuje kraljevska sahrana sa najvišim državnim počastima. Telo kraljice majke biće izloženo u Kraljevskoj dvorani Dusit Maha Prasat u okviru Velike palate u Bangkoku.
Kralj je takođe naredio članovima kraljevske porodice i kraljevskim službenicima da poštuju jednogodišnju žalost od dana njene smrti.
Nasleđe i uloga kraljice Sirikit
Kraljica Sirikit bila je supruga pokojnog kralja Bhumibola Aduljadedža, koji je preminuo 2016. godine nakon više od 70 godina provedenih na prestolu.
Na Tajlandu je Sirikit izuzetno poštovana - slike kraljevskog para nalaze se na bilbordima, u kancelarijama, domovima i parkovima širom zemlje.
Dugotrajno lečenje i zdravstveni problemi
Kako je saopšteno iz palate, kraljica majka se od septembra 2019. godine lečila u bolnici Čulalongkorn zbog različitih zdravstvenih problema. Lekari su joj pružali kontinuiranu negu, ali se njeno stanje pogoršalo nakon što je 17. oktobra razvila infekciju krvotoka.
Prethodno je, između aprila i septembra 2019. godine, kraljevska palata saopštila da je kraljica Sirikit patila od infekcija urinarnog i respiratornog trakta.