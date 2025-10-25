Slušaj vest

Trafostanica u Volgogradskoj oblasti u Rusijizahvaćena je požarom nakon, kako se izveštava, napada ukrajinskih dronova, saopštio je 25. oktobra regionalni guverner Andreј Bočarov.

Požar nakon "masovnog napada"

Prema Bočarovu, trafostanica Balašovskaja u okrugu Novonikolajevka zapalila se kada su je pogodili ostaci oborenog drona tokom, kako je rekao, "masovnog napada" na region, piše Kijev independent.

Vatrogasci su, prema njegovim rečima, ugasili požar, ali stepen štete još uvek nije poznat.

Drugi napad za dve nedelje

Ovo je drugi put u poslednjih nekoliko dana da su ukrajinski dronovi pogodili trafostanicu u ovom regionu. Tokom noći 16. oktobra, ista trafostanica bila je meta napada, što je ostavilo više naselja bez električne energije.

Trafostanica od strateškog značaja

Balašovskaja trafostanica je postrojenje snage 500 kV, u vlasništvu podružnice kompanije Rosseti, najveće ruske firme za distribuciju električne energije.

Ukrajina pojačava napade na rusku energetsku infrastrukturu

Ukrajina je pojačala napade dugog dometa na rusku naftnu, gasnu i elektroenergetsku infrastrukturu - ključne izvore prihoda Moskve koji finansiraju njenu invaziju na Ukrajinu.

Krajem septembra, guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov prijavio je napad na kritičnu infrastrukturu i "značajne prekide u napajanju" nakon što su ukrajinski projektili HIMARSnavodno pogodili termoelektranu.

Ruski napadi na ukrajinsku mrežu