U ruskim raketnim napadima i udarima dronova ubijene su jutros dve osobe, a nekoliko je ranjeno u više oblasti Ukrajine, saopštile su tamošnje vlasti. Lokalne vlasti su Dnjepropetrovskunavele su da su dve osobe poginule i sedam povređeno u napadima.

- Izbili su požari. Oštećeni su stanovi i privatne zgrade, pomoćna zgrada, prodavnica i automobil - dodale su vlasti.

Moskva je takođe ciljala Kijevu noćnim napadima, oštećujući zgrade i kuće u nekoliko naselja. U tom napadu je povređeno osam ljudi.

- Eksplozije u glavnom gradu. Grad je pod balističkim napadom. Molimo vas da potražite sklonište - rekao je gradonačelnik glavnog grada, Vitalij Kličko na Telegramu i dodao da je osam osoba povređeno.

- Požari su izbili u okrugu Desnjanski i Darnicki, ali nijedna kuća nije pogođena - rekao je Kličko.