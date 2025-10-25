Slušaj vest

U ruskim raketnim napadima i udarima dronova ubijene su jutros dve osobe, a nekoliko je ranjeno u više oblasti Ukrajine, saopštile su tamošnje vlasti. Lokalne vlasti su Dnjepropetrovskunavele su da su dve osobe poginule i sedam povređeno u napadima.

- Izbili su požari. Oštećeni su stanovi i privatne zgrade, pomoćna zgrada, prodavnica i automobil - dodale su vlasti.

Ruski napad balističkim raketama na Kijev, poginulo osmoro ljudi Foto: Printscreen/X

Moskva je takođe ciljala Kijevu noćnim napadima, oštećujući zgrade i kuće u nekoliko naselja. U tom napadu je povređeno osam ljudi.

- Eksplozije u glavnom gradu. Grad je pod balističkim napadom. Molimo vas da potražite sklonište - rekao je gradonačelnik glavnog grada, Vitalij Kličko na Telegramu i dodao da je osam osoba povređeno.

Rusija je izvela masovni napad na Ukrajinu, gore Kijev i Zaporožje, Poljska digla borbene avione. Foto: Printscreen/X

- Požari su izbili u okrugu Desnjanski i Darnicki, ali nijedna kuća nije pogođena - rekao je Kličko.

- Protivvazdušna odbrana je aktivna u Kijevu. Neprijatelj napada grad raketama - rekao je načelnik Vojne uprave grada Kijeva Timur Tkačenko.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaNAPADNUT VOLGOGRAD, TRAFOSTANICA U PLAMENU! Ukrajinci izveli nove MASOVNE udare na strateške objekte Rusije!
shutterstock_2348857589.jpg
PlanetaBRUTALAN NAPAD NA KIJEV, PADAJU ISKANDERI! Grad u plamenu, ima ranjenih, zavijaju sirene za vazdušnu opasnost! Rusi izveli snažne UDARE! (FOTO/VIDEO)
Ukrajina
PlanetaBRITANSKI SUD OSUDIO 5 LJUDI ZBOG PALJENJA SKLADIŠTA SA KOMUNIKACIJSKOM OPREMOM: Objekat sadržao satelitske komunikacione uređaje namenjene Ukrajini
w-54631209-skripalj.jpg
PlanetaPUTIN ĆE UPOTREBITI NUKLEARNO ORUŽJE? Ovo bi bio trostepeni odgovor Rusije na duboke napade raketama Oružanih snaga Ukrajine
sramat 2.jpg