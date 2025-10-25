IMA MRTVIH U RUSKIM UDARIMA NA UKRAJINU! Kličko: "Eksplozije u glavnom gradu, u toku je balistički napad, molimo vas da potražite sklonište"
U ruskim raketnim napadima i udarima dronova ubijene su jutros dve osobe, a nekoliko je ranjeno u više oblasti Ukrajine, saopštile su tamošnje vlasti. Lokalne vlasti su Dnjepropetrovskunavele su da su dve osobe poginule i sedam povređeno u napadima.
- Izbili su požari. Oštećeni su stanovi i privatne zgrade, pomoćna zgrada, prodavnica i automobil - dodale su vlasti.
Moskva je takođe ciljala Kijevu noćnim napadima, oštećujući zgrade i kuće u nekoliko naselja. U tom napadu je povređeno osam ljudi.
- Eksplozije u glavnom gradu. Grad je pod balističkim napadom. Molimo vas da potražite sklonište - rekao je gradonačelnik glavnog grada, Vitalij Kličko na Telegramu i dodao da je osam osoba povređeno.
- Požari su izbili u okrugu Desnjanski i Darnicki, ali nijedna kuća nije pogođena - rekao je Kličko.
- Protivvazdušna odbrana je aktivna u Kijevu. Neprijatelj napada grad raketama - rekao je načelnik Vojne uprave grada Kijeva Timur Tkačenko.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)