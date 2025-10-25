Slušaj vest

U novom američkom napadu na čamac koji je navodno služio za prevoz droge u Karipskom moru poginulo je šest "narko-terorista", saopštio je ministar rata SAD Pit Hegset, piše Rojters.

Ovo je poslednja operacija u okviru kampanje predsednika Donalda Trampa protiv trgovine drogom u regionu.

Prvi noćni napad u okviru operacije

U objavi na mreži "Iks", Hegset je naveo da je ovo prvi napad izveden noću u okviru kampanje koja je započeta u septembru. Napad je izveden tokom noći, a brodom je, prema njegovim rečima, upravljala kriminalna grupa Tren de Aragua.

Hegset nije pružio dokaze o tome šta je brod prevozio, ali je objavio video od oko 20 sekundi na kojem se vidi plovilo na vodi pre nego što je pogođeno projektilom i eksplodiralo.

Tramp: "Slede operacije na kopnu"

Tramp je u četvrtak izjavio da njegova administracija planira da informiše Kongres SAD o vojnim operacijama protiv narko-kartela, dodavši da mu nije potrebna zvanična objava rata i da će sledeći korak biti napadi na kopnu.

Pojačano američko vojno prisustvo na Karibima

Američka vojska je u poslednje vreme pojačala prisustvo u Karibima, raspoređujući razarače sa navođenim raketama, lovce F-35, nuklearnu podmornicu i hiljade vojnika.

Uz najnoviji napad, SAD su do sada izvele 10 napada na sumnjive brodove s drogom u Karipskom moru i Tihom okeanu, u kojima je poginulo skoro 40 osoba. Pentagon je objavio malo detalja, ali je naveo da su neki od tih napada izvedeni u blizini Venecuele.

Pravne nedoumice i reakcije

Serija ovih napada izazvala je zabrinutost među pravnicima i demokratskim kongresmenima, koji dovode u pitanje usklađenost operacija sa međunarodnim pravom i zakonima o ratu.

Prošle nedelje, izvešteno je da su dvojica osumnjičenih narko-trgovaca preživela američki vojni napad u Karibima. Oni su spašeni i prebačeni na američki ratni brod, a zatim vraćeni u svoje matične zemlje - Kolumbiju i Ekvador.

Maduro optužuje SAD

Predsednik VenecueleNikolas Maduro više puta je optužio Sjedinjene Države da žele da ga svrgnu s vlasti.

Vašington je u avgustu udvostručio nagradu na 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do Madurovog hapšenja, optužujući ga za umešanost u trgovinu drogom i saradnju s kriminalnim grupama, što Maduro negira.

Hegset naredio slanje nosača aviona "Džerald Ford" na Karibe

Podsetimo, ministar rata SAD Pit Hegset naredio jeraspoređivanjenosača aviona "Džerald Ford"i pratećih ratnih brodova u oblast Južne komande SAD (USSOUTHCOM), saopštio je danas Pentagon.