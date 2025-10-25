BIVŠI IZRAELSKI ŠPIJUN LOVI PLJAČKAŠE LUVRA! Iskusni profesionalac već našao prvi trag, u zločinu pomogla OSOBA IZNUTRA? "Oni dobro znaju da ako to urade..."
Prema njegovim tvrdnjama, moguće je da je u zločinu pomogao neko od zaposlenih u muzeju Luvr!
Peri je danas na čelu privatne bezbednosne firme CGI, koja je ranije istraživala pljačku dragulja iz Zelenog trezora u Drezdenu 2019. godine.
Pljačka u srcu Pariza
Drska pljačka dogodila se u nedelju u srcu francuske prestonice. U 9 i 30 časova ujutru, najmanje četiri maskirana počinioca ušla su u muzej preko kamionske dizalice. Pljačkaši su ukrali francuske krunske dragulje, a zatim su pobegli na skuterima sa plenom vrednim oko 88 miliona evra.
Timm koji predvodi bivši izraelski špijun Peri već je našao prve tragove, tvrdi nemački Bild. Navodno su uspeli da forenzički dokažu da je zaposleni muzeja bio umešan u zločin. To takođe piše i izraelski Kan 11.
Zvika Nave (62), šef CGI grupe, potvrdio je da su se iz Luvra obratili i zamolili da pronađu u pronalaženju pljačkaša i vraćanju ukradenog blada.
Tragovi DNK i spektakularna operacija vraćanja
Kompanija CGI je dobro upoznata sa spektakularnim krađama umetničkih dela. Tokom pljačke Zelenog trezora 2019. godine u Drezdenu, CGI je pomogao u identifikaciji članova porodice Remo koristeći tragove DNK - i vraćanju velikih delova blaga.
Izvršni direktor CGI-ja, Nave, rekao je izraelskom emiteru N12: "Na pravom smo putu. Već imamo neke tragove. Veoma smo optimistični."
Istražitelji sumnjaju da su lopovi delovali u ime bogatog kolekcionara, jer bi bilo jako teško da se francuski krunski dragulji prodaju na tržištu.
- Počinioci znaju da ovi jedinstveni komadi nakita, kada se jednom demontiraju, vrede samo delić svoje originalne vrednosti. Ili ih prodaju bogatoj osobi koji ih dodaje svojoj privatnoj kolekciji - ili pokušavaju da ih vrate prvobitnom vlasniku, francuskoj državi.
U slučaju pljačke u Drezdenu, kaže se da još uvek nedostaje 20% plena, što je iznosilo 50% ukupne vrednosti.
Ovo su predmeti ukradeni u Luvru:
- Tijara sa parure kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije
- Ogrlica sa safirne parure kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije
- Minđuše, iz para sa safirne parure kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije
- Smaragdna ogrlica sa parure Marije-Luize
- Par smaragdnih minđuša sa parure Marije-Luize
- Broš
- Tijara carice Eugenije
- Veliki luk sa broša carice Eugenije
