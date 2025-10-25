Slušaj vest

Američki predsednik Donald Trampje u petak uveče, po prvi put tokom svog drugog mandata otputovao u Aziju, na turneju tokom koje se očekuje da će raditi na investicionim sporazumima i mirovnim inicijativama, pre nego što se sastane licem u lice sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u pokušaju da ublaži trgovinski rat.

- Imamo mnogo tema za razgovor sa predsednikom Sijem, i on ima mnogo toga da kaže nama. Mislim da ćemo imati dobar sastanak - izjavio je Tramp novinarima pre nego što je napustio Belu kuću, piše AP.

Prva stanica - Malezija

Tramp će imati dug let i sleteće u Maleziju u nedelju ujutru, što je prva stanica njegove trodnevne azijske turneje.

Putovanje se dešava dok se blokada američke vlade nastavlja. Mnogi federalni radnici ove nedelje propuštaju prvu punu platu, dolazi do poremećaja u avionskom saobraćaju jer kontrolori leta rade bez nadoknade, a države se suočavaju s mogućnošću da federalna pomoć za hranu presuši.

Kako republikanci odbijaju zahteve demokrata za dodatna sredstva za zdravstvo, izlaz iz političkog zastoja se ne nazire, ali Tramp nastavlja sa spoljnopolitičkim obavezama.

- Amerika je blokirana, a predsednik beži iz grada - izjavio je šef demokrata u Senatu Čak Šumer.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i prva dama SAD Melanija na pokvarenim pokretnim stepenicama u sedištu UN Foto: Alexi J. Rosenfeld / Getty images / Profimedia, Stefan Jeremiah/FR171756 AP

Regionalni samit i susreti Trampa sa liderima jugoistočne Azije

Tramp će najpre učestvovati na regionalnom samitu u Kuala Lumpuru. Tokom svog prvog mandata prisustvovao je samitu ASEAN-a samo jednom, ali ove godine sastanak dolazi u trenutku kada Malezija i SAD pokušavaju da smire sukob između Tajlanda i Kambodže.

U nedelju je planiran sastanak sa malezijskim premijerom Anvarom Ibrahimom, posle čega sledi zajednička ceremonija potpisivanja sporazuma sa premijerima Tajlanda i Kambodže.

Tramp je ranije ove godine zapretio da će zamrznuti trgovinske sporazume s tim zemljama ako ne prekinu sukobe, a njegova administracija od tada sarađuje sa Malezijom na uspostavljanju prekida vatre.

- Rekao sam lideru Malezije, koji je veoma dobar čovek, da mu dugujem ovu posetu - izjavio je Tramp novinarima u avionu "Er Fors 1".

1/6 Vidi galeriju Sukob Tajlanda i Kambodže Foto: STR / AFP / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia, NARONG SANGNAK/EPA

Moguć susret sa brazilskim predsednikom Lulom da Silvom

Tokom boravka u Maleziji, Tramp bi mogao da se sastane i sa brazilskim predsednikom Luizom Injasijom Lulom da Silvom, koji traži da SAD ukinu carine od 40% na brazilski uvoz.

Vašington te carine opravdava krivičnim gonjenjem bivšeg predsednika Žaira Bolsonara, Trampovog političkog saveznika.

Lula je u petak kritikovao američke vojne napade duž obala Južne Amerike u ime borbe protiv trgovine drogom i rekao da će o tome razgovarati sa Trampom. Bela kuća još nije potvrdila da će se sastanak održati.

1/8 Vidi galeriju Žair Bolsonaro Foto: EVARISTO SA / AFP / Profimedia, EPA / Joedson Alves, EPA / Joedson Alves

Tokio i Seul - trgovina, investicije i sastanak sa Sijem

Posle Malezije, Tramp će posetiti Japan i Južnu Koreju, gde se očekuje da će napredovati u pregovorima o investicijama od najmanje 900 milijardi dolara za američke fabrike i projektea, a zauzvrat će smanjiti planirane carine sa 25% na 15%.

Poseta Tokiju dolazi nedelju dana nakon što je Japan izabrao svoju prvu premijerku, Sanae Takaiči, blisku saradnicu pokojnog Šinza Abea, s kojim je Tramp imao prijateljske odnose.

- Njena povezanost sa Abeom je dobar znak. Radujem se susretu s njom - rekao je Tramp.

Tokom boravka u Japanu, Trampa će ugostiti car Naruhito, a predviđen je i susret sa američkim trupama stacioniranim u zemlji, saopštio je jedan visoki američki zvaničnik.

1/6 Vidi galeriju Sanae Takaiči, nova premijerka Japana Foto: Daisuke Suzuki/Kyodo News, KIM KYUNG-HOON / POOL/REUTERS POOL

Sastanak Trampa i Sija u Južnoj Koreji

U Južnoj Koreji se očekuje sastanak Trampa i Si Đinpinga na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).

Iako se samit održava u Gjongdžuu, sastanak dvojice lidera planiran je u Busanu, navodi američki zvaničnik.

Sastanak dolazi posle meseci napetosti u trgovinskom ratu između dve sile koji je potresao svetsku ekonomiju. Tramp je početkom meseca bio besan jer je Peking uveo nova ograničenja na izvoz retkih metala i zapretio drastičnim kontracarinskim merama.

Uprkos tome, Tramp je ove nedelje izjavio da veruje da će postići "fantastičan dogovor" sa Sijem i dodao da će ga možda pitati o oslobađanjuDžimija Laja, osnivača prodemokratskog lista u Hongkongu.

- Biće na mom spisku tema - rekao je.

1/16 Vidi galeriju Si Đinping Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

Spekulacije o navodnom susretu sa Kim Džong Unom

Jedini događaj koji bi mogao zaseniti susret sa Sijem bio bi spontani susret sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom. Spekulacije su pojačane nakon što je južnokorejski ministar za ujedinjenje Čung Dong-jong rekao da je takav susret moguć u demilitarizovanoj zoni, kao 2019. godine. Međutim, američki zvaničnici navode da takav sastanak nije planiran za ovu posetu.

1/17 Vidi galeriju Kim Džong Un u vozu Foto: RUSSIAN MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ECOLOGY HANDOUT/RUSSIAN MINISTRY OF NATURAL RESO