"GRAĐANSKI PUČ"
PREDSEDNIČKI IZBORI U OBALI SLONOVAČE: Pet kandidata, a favorit je aktuelni šef države kojem će u slučaju pobede to biti ČETVRTI MANDAT!
Građani Obale Slonovače danas biraju novog predsednika, na izborima na kojima je odlazeći šef države Alasan Uatara, na vlasti od 2011. godine, veliki favorit, javila je agencija Frans pres na licu mesta.
Na izborima ima pet kandidata, a favorit je Uatara koji se kandidovao za četvrti mandat.
Pravo glasa ima gotovo 9 miliona birača. Biračka mesta će biti otvorena do 18 sati po lokalnom vremenu, posle čega se očekuju rezultati izlaznih anketa.
Politička klima je poslednjih nedelja postala napeta u zemlji jer je opozicija osudila isključenje svoja dva glavna kandidata, bivšeg predsednika Lorana Gbagboa i Tidijana Tijama. Gbagbo je opisao izbore kao "građanski puč".
