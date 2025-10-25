Slušaj vest

Dva zemljotresa dogodila su se u subotu ujutro u seizmičkoj zoni Vranča u Rumuniji.

Prema podacima Nacionalnog instituta za fiziku Zemlje (INFP), potresi su se desili u razmaku manjem od jednog sata i imali su magnitudu 4,2.

Prvi zemljotres dogodio se u 4:19 časova, u blizini sledećih gradova: 43 km zapadno od Fokšanja, 57 km severno od Buzaua, 70 km istočno od Sfantu Georgija, 79 km istočno od Brašova i 91 km severoistočno od Ploještija.

Drugi potres usledio je u 5:11 časova.

Oba zemljotresa dogodila su se na dubini od oko 130 kilometara, navodi INFP.