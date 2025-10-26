RAZORNA TROPSKA OLUJA PUSTOŠI KARIPSKA OSTRVA! IMA MRTVIH! Najgora situacija na Haitiju, čoveka ubilo DRVO! Na pomolu URAGAN katastrofalnih razmera! (VIDEO)
Tropska oluja Melisa odnela je živote tri osobe na Haitiju, saopštile su lokalne vlasti, a mogla bi da se pretvori u uragantokom vikenda, saopštio je jutros američki Nacionalni centar za uragane (NHC).
- Dve osobe su poginule, a jedna je povređena - saopštila je Civilna zaštita Haitija na svojoj veb stranici, "čime je broj žrtava jakih vremenskih nepogoda u poslednjih 48 sati porastao na tri".
Jedan čovek je poginuo u sredu nakon što je na njega palo drvo.
Poplave reke Sen Marten, izazvane jakim kišama, uništile su most na severoistoku ostrva, kao i kuće na severozapadu, u Port de Preu, prema podacima Civilne zaštite.
Melisa se preksinoć nalazila 360 kilometara jugozapadno od Port-o-Prensa, na Haitiju i 310 kilometara jugoistočno od Kingstonana Jamajci. Tropska oluja bi mogla da postane uragan u narednih 48 sati na Jamajci i jugozapadnom Haitiju, naveo je NHC.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)