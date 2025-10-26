Slušaj vest

Tropska oluja Melisa odnela je živote tri osobe na Haitiju, saopštile su lokalne vlasti, a mogla bi da se pretvori u uragantokom vikenda, saopštio je jutros američki Nacionalni centar za uragane (NHC).

- Dve osobe su poginule, a jedna je povređena - saopštila je Civilna zaštita Haitija na svojoj veb stranici, "čime je broj žrtava jakih vremenskih nepogoda u poslednjih 48 sati porastao na tri".

Jedan čovek je poginuo u sredu nakon što je na njega palo drvo.

Poplave reke Sen Marten, izazvane jakim kišama, uništile su most na severoistoku ostrva, kao i kuće na severozapadu, u Port de Preu, prema podacima Civilne zaštite.

Melisa se preksinoć nalazila 360 kilometara jugozapadno od Port-o-Prensa, na Haitiju i 310 kilometara jugoistočno od Kingstonana Jamajci. Tropska oluja bi mogla da postane uragan u narednih 48 sati na Jamajci i jugozapadnom Haitiju, naveo je NHC.

