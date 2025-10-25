Slušaj vest

Desantni brod ruske Baltičke flote, "Aleksandar Šabalin", bacio je sidro pre šest dana blizu ulaza u Libečki zaliv. Nalazi se na prometnoj brodskoj ruti do Femarnskog pojasa, ključne rute koja povezuje Baltičko i Severno more i vidljiv je sa nemačkog ostrva Femarn.

Ruski brod prate nemački patrolni brod "Bamberg" i danske patrole, a nemačka mornarica je takođe poslala pomoćni brod "Vera" iz luke Kil. Nemačka policija je potvrdila da se "Šabalin" nalazi van nemačkih teritorijalnih voda i da stoga ne krši domaći zakon ili međunarodne pomorske propise.

Ovo nije prvi put da je brod primećen u tom području. U septembru se usidrio blizu ulaza u danski Langelandski moreuz, a kasnije tog meseca, neidentifikovani dronovi su primećeni iznad danske vojne baze dok je ruski brod bio u blizini. Međutim, nisu pronađeni dokazi koji povezuju brod sa incidentom.

Česte ruske provokacije

Prisustvo ruskog broda dolazi u vreme pojačanih tenzija. Od 10. septembra ove godine, Rusija je više puta povredila vazdušni prostor članica NATO, uključujući Poljsku, Rumuniju, Estoniju, Dansku, Sjedinjene Američke Države, Francusku i Nemačku, koristeći dronove i avione.

Zbog čestih incidenata, predsednik SAD Donald Tramp je 23. septembra rekao da zemlje NATO treba da obore ruske avione ako uđu u njihov vazdušni prostor. Litvanska ministarka odbrane Dovile Šakalijene reagovala je slično, podsećajući na incident iz 2015. godine kada je Turska oborila ruski Su-24 koji je zalutao u turski vazdušni prostor na samo 17 sekundi.

Blumberg je, pozivajući se na diplomatske izvore, izvestio da je NATO upozorio Kremlj da je spreman da snažno odgovori na dalje provokacije, uključujući obaranje aviona. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je 26. septembra ocenio takve pretnje kao "opasne".

Početkom oktobra, zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev je nagovestio da bi pojava dronova iznad evropskih strateških lokacija mogla biti rezultat direktne "infiltracije iz Rusije", ali nije potvrdio odgovornost Moskve.