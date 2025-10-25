Slušaj vest

Litvanija je privremeno obustavila rad na dva granična prelaza sa Belorusijomi zaustavila letove sa aerodroma u Viljnusu i Kaunasu nakon što je uočila više neidentifikovanih letećih objekata koji su ušli u njen vazdušni prostor, javlja LRT 25. oktobra.

Premijerka Inga Ruginiene saopštila je da su prelazi "Šalčininkai" i "Medininkai" zatvoreni po preporuci Nacionalne bezbednosne komisije. Ograničenja će ostati na snazi do subote u podne, kada će komisija ponovo zasedati kako bi procenila efikasnost donetih mera.

- Cilj nam je da ove odluke budu bolne i za švercere i za režim Lukašenka, koji im dozvoljava da deluju nekažnjeno - rekla je Ruginiene.

Misteriozni baloni i obustava letova



Prema podacima Nacionalnog centra za upravljanje krizama, desetine navigacionih tačaka - uglavnom meteoroloških balona - primećeni su kako ulaze u litvanski vazdušni prostor iz pravca Belorusije, duž koridora Druskininkai-Šalčininkai.

Pojava balona izazvala je privremenu obustavu letova sa aerodroma u Viljnusu i Kaunasu u ranim jutarnjim satima.

Vlasti nisu potvrdile da postoji neprijateljska namera iza ovih objekata, ali su navele da je nadzor vazdušnog prostora pojačan.

Litvanski zvaničnici više puta su optuživali Belorusiju za hibridne provokacije, uključujući pritisak migranata i povrede vazdušnog prostora tokom protekle godine.

Reakcije i međunarodni kontekst



Nacionalna bezbednosna komisija planira da narednih dana izda dodatne preporuke u vezi sa kontrolom granice i vazdušnog prostora.

Ranije je Litvanija prijavila da je ruski vojni avionušao u njen vazdušni prostor, što je predsednik Gitanas Nauseda osudio kao "grubo kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta".