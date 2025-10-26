Slušaj vest

Pomorska nesreća dogodila se na reci Dunav, u oblasti Romportmet u gradu Galac u Rumuniji.

Čamac u kojem su se nalazile tri osobe, među kojima i maloletnik, udario je u šlep, prema informacijama Inspektorata za vanredne situacije (ISU) Galac.

Oštećeni čamac je tegljačem Administracije plovidbe Galac doveden do obale. Na lice mesta su stigle hitne medicinske ekipe, koje su zbrinule povređene.

„Jedan odrasli muškarac je bez svesti, dok su druga odrasla osoba i maloletnik svesni“, saopštili su predstavnici ISU Galac.

Prema lokalnim medijima, muškarac star 36 godina, koji je pronađen bez svesti, vlasnik je čamca i koristio ga je i za lične potrebe i za iznajmljivanje drugim osobama radi vožnji po Dunavu.

On je zadobio tešku povredu glave, intubiran je i stabilizovan na mestu nesreće, nakon čega je prebačen u bolnicu.

Njegovo stanje je izuzetno teško, a prognoze su neizvesne.

(Kurir.rs/Libertatea.ro)

